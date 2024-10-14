Мобилизовать могут с отсрочкой. В ТЦК объяснили, при каких условиях

Важно правильно оформить отсрочку

Несмотря на общую мобилизацию, некоторые категории украинцев имеют право на отсрочку от призыва. Однако если оформить ее ненадлежащим образом, могут забрать в армию.

Об этом рассказал начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда. По его словам, наличие оснований для отсрочки еще не гарантирует автоматическое освобождение от призыва.

Гражданину необходимо подтвердить свое право соответствующими документами.

"Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Но наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что лицу она предоставлена", — подчеркивает представитель Тернопольского ТЦК.

Кроме того, если отсрочка оформлена с нарушениями или неправильно, человек может считаться подлежащим мобилизации и получить повестку от ТЦК.

Напоминаем, что по закону отсрочку от мобилизации могут получить мужчины, которые:

имеют проблемы со здоровьем, что подтверждено выводами медицинской комиссии;

являются родителями трех и более несовершеннолетних детей или родителями-одиночками, воспитывающими ребенка без помощи другого родителя;

являются опекунами несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью;

воспитывают ребенка с инвалидностью или ребенка, которому недавно была установлена инвалидность;

ухаживают за больными членами семьи.

Также на отсрочку могут рассчитывать другие категории граждан. В этот список входят и внутренне перемещенные лица.

Отметим, что правительство упростило правила получения отсрочки по семейным обстоятельствам. Законодательство устанавливает четкий срок для оформления акта об уходе – 10 дней. Этот срок не может быть продлен. Также важно знать, что комиссия не имеет права требовать дополнительных документов или проводить опрос свидетелей при оформлении этого акта.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли становиться на военный учет, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Это касается и тех мужчин, которые сняты с учета.