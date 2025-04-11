Поклик серця, а не піар. Як принц Гаррі роками допомагає українським ветеранам (фото)

Він вперше відвідав Україну після початку повномасштабної війни

Принц Гаррі здійснив до України неоголошений візит, під час якого відвідав ветеранів ЗСУ та постраждалих через російську військову агресію.

Про це повідомляє The Telegraph. Герцог Сассекський у супроводі чотирьох ветеранів побував у львівській клініці Superhumans Center, де лікують поранених військових. У цьому центрі безкоштовно надається протезування, реконструктивна хірургія та психологічна допомога.

Як звертає увагу британське видання, про неоголошену поїздку принца не розголошували, поки він не покинув Україну.

Як пише The Telegraph, на фото з візиту до Львова показаний герцог Сассекський, одягнений в куртку з назвою його фонду Invictus Games, у розмові з пораненими українськими ветеранами.

Пізніше принц Гаррі спілкувався із групою людей з обмеженими можливостями у реабілітаційному закладі, а також зустрівся з міністром у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.

Принц Гаррі став другим членом королівської родини, який побував в Україні з початку великої війни

Варто зазначити, що британський герцог, який 10 років служив в армії Сполученого Королівства, є другим членом королівської родини, який відвідав Україну після початку широкомасштабної військової агресії.

Британська королівська родина підтримує Україну

Члени монаршої сім'ї Сполученого Королівства неодноразово висловлювалися із засудженням російської широкомасштабної військової агресії проти України.

У 2022 році Україну підтримали принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, які склали з себе обов'язки членів королівської сім'ї. Вони були першими серед членів королівської родини, хто висловився на підтримку України.

"Принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сассекські, та всі ми в Archewell підтримуємо народ України, виступаючи проти цього порушення міжнародного та гуманітарного права. І закликаємо світову спільноту та її лідерів зробити те саме", — йшлось у заяві.

Ігри нескорених

У березні 2022 подружжя перерахувало гроші благодійним організаціям, що підтримують Україну. Ця пожертва була у пам'ять про загиблого на війні Сергія Караївана – спортсмена й колишнього учасника змагань Invictus Games, які заснував принц Гаррі.

Вже у квітні 2022 традиційно розпочалися змагання Invictus Games, "Ігри нескорених" – міжнародний конкурс в паралімпійському стилі, у яких беруть участь ветерани війни та військовослужбовці після поранень. Принц Гаррі розпочав змагання з промови про Україну.

"Ви сказали мені вчора, чому вирішили приєднатися до нас попри будь-що. Ви сказали, що прийшли на цю глобальну арену не просто для того, щоб показати свою силу, а щоб сказати свою правду, правду про те, що відбувається у вашій країні", — сказав син короля українській команді.

Щороку на Іграх нескорених, принц Гаррі приділяв особливу увагу українським ветеранам. У 2023 він став на одне коліно поруч з українським воїном, який втратив дві ноги на війні.

У 2025 принц Гаррі укотре відкрив Ігри нескорених та знову не забував про Україну. Він зустрічався з українськими ветеранами та їхніми сім'ями, залюбки робив спільні фото з українською символікою. В один з днів він навіть показався з шевроном бригади "Рубіж" Національної гвардії України.

Розмова з Юлією "Тайрою", яку звільнили з полону

Парамедикиня Юлія (Тайра) Паєвська зізнавалась, що після звільнення з полону їй телефонував принц Гаррі. Він сказав, що підтримує Україну й українців, а Ігри нескорених завжди дбатимуть про учасників.

У 2023 Юля "Тайра" Паєвська знову стала учасницею Ігор Нескорених та виборола срібну медаль – друге місце в запливі на 50-метровій дистанції у вільному стилі серед жінок. Нагороду їй вручав принц Гаррі.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський зустрівся з Королем Великої Британії Чарльзом III 2 березня під час його візиту до Великої Британії.