Відкриття пляжів в Одесі під загрозою? Чи безпечне Чорне море після екокатастрофи

Після розливу танкерів море було забруднене

У 2024 році, попри воєнні загрози, пляжний сезон в Одесі все ж відбувся, хоч і з суттєвими обмеженнями. З 8 червня було відкрито перший пляж "Калетон" на Французькому бульварі, а згодом планувалося відкриття до 20 пляжів у місті та однієї лагуни в Ізмаїльському районі. Проте у грудні 2024 року сталася екологічна катастрофа — розлив понад 4300 тонн нафтопродуктів у Керченській протоці внаслідок аварії російських танкерів. Це призвело до забруднення значної частини акваторії Чорного моря.

Що чекає на одеські пляжі у 2025 році та чи є перспективи відновлення пляжного сезону цього літа? Редакція "Телеграфу" намагалася з'ясувати. Видання направило запити до відповідальних установ, щоб дізнатися, коли очікувати відкриття пляжів та який стан морської води після випадків забруднення нафтопродуктами.

Що кажуть в Одеській обласній військовій адміністрації

За інформацією Одеської обласної військової адміністрації (ОВА), з початку 2025 року на узбережжі Чорного моря фіксувалися випадки появи речовин із вмістом нафтопродуктів. Зокрема, у березні такі випадки сталися на пляжах Одеси — Лузанівському і Золотому березі, а також у селі Нова Дофінівка Одеського району.

"Знайдені речовини з прибережної смуги прибрані. За оперативними даними Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області), НДУ "Український науковий центр екології моря", ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" вміст нафтопродуктів в прибережній морській воді не перевищує допустимих нормативів", — йдеться у відповіді ОВА.

Наразі діє спільний наказ командира оперативно-тактичного угруповання "Одеса" та начальника Одеської обласної військової адміністрації від 14.10.2024 № 36/32, яким встановлено заборону перебування, пересування, вхід/вихід громадян на узбережжі Чорного моря та на територіях пляжних зон.

Позиція Держпродспоживслужби

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області у відповіді на запит зазначило, що визначення режиму використання територій рекреаційних зон належить до повноважень обласних державних адміністрацій.

Щодо стану морської води у відомстві повідомили: "Повідомлень щодо перевищення концентрацій нафтопродуктів у морській воді понад гранично допустимих рівнів не надходило".

Також у Держпродспоживслужбі зауважили, що моніторинг об'єктів довкілля здійснюється ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Коли почнуть перевіряти пляжі

За інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", перевірки пляжів розпочнуться у травні 2025 року. Саме тоді можна буде отримати більш точну інформацію про стан пляжів та морської води.

Одеською обласною державною адміністрацією видано розпорядження від 14.03.2025 № 230/А-2025 "Про деякі заходи з підготовки до часткового доступу на ділянки узбережжя Чорного моря, в умовах правового режиму воєнного стану".

Згідно з цим документом, Одеській, Білгород-Дністровській та Ізмаїльській районним державним адміністраціям доручено провести заходи щодо часткового доступу громадян на ділянки пляжних зон. Після проведення обстежень пляжних зон та надання відповідних актів до ОВА та оперативно-тактичного угруповання "Одеса" буде прийняте рішення про можливість часткового доступу громадян. Проте точна дата відкриття перших пляжів поки залишається невизначеною.

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