"Наступ" росіян на Харків і Суми. Братчук пояснив, про що мовчать окупанти

На словах ворог готовий захопити територію від Сум до Одеси, але є нюанс

Плани російських окупантів організувати наступ на Суми і Харків не завжди підкріплені людським і технічним ресурсом. Окрім того, вони розбиваються об контратакувальні дії Сил оборони України.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telеgraf UA розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Він пояснив, чи може ворог дійсно піти на згадані міста сходу України.

— Я відповім по-одеськи: обіцяти — не означає одружитися. Це стосується і планів ворога, — жартує пресофіцер. — Якщо ми запитаємо будь-якого окупанта (від найнижчого рівня і до вищого) про плани, то вони будуть перераховувати усі наші міста без винятку, що планують зайти. На півдні згадають Одесу, Миколаїв, Херсон. На сході — інші наші міста Донецького напрямку. Як, власне, Харків і Суми.

Але треба виходити з тих реалій, які на сьогодні є. Коли ворог інформаційно масштабує певні свої дії, має бути ресурс, щоб продовжувати такі бойові дії, каже речник УДА.

— Ворог не розкаже, що натикається на нашу фортифікацію, що ламає там зуби, що натикається на протидію Сил оборони, на наші системні контратакуючі дії, які дали можливість сьогодні говорити про певну стабілізацію фронту під Покровськом. Це відбувається і на інших відтинках, — додав Сергій Братчук.

Він нагадав активізацію окупантів на Запорізькому напрямку, коли звучали гучні заяви, що це наступ на Запоріжжя.

— Треба виходити з ресурсності і можливостей ворога. На сьогодні зробити це(вести наступ на Суми і Харків. – Ред.) росіянам надзвичайно складно. І не лише через внутрішні проблеми, хоча вони піхотну компоненту ще набирають. Можливо, нема у них ще такого критичного рівня, як нам би хотілося, але мова може йти вже про якість цього поповнення. Але очевидно що сьогодні ресурсності не вистачає. І знову-таки, більше треба говорити про нашу протидію, щоб не допустити наступів на наші великі міста, — підсумував пресофіцер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що слова головкома ЗСУ Сирського про наступи на Харків та Суми не так зрозуміли.