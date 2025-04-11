Чоловіки з інвалідністю можуть виїхати з України: які документи потрібні

Юрист розповів, яка довідка не буде підставою для перетину кордону

Попри заборону на виїзд для військовозобов’язаних чоловіків під час воєнного стану, українське законодавство передбачає винятки. Зокрема, громадяни з інвалідністю мають право перетинати державний кордон.

Юрист Андрій Топчій на порталі b2bconsult пояснив, які саме документи потрібно зібрати чоловікам з інвалідністю першої групи, якщо відстрочка оформлена через застосунок "Резерв+".

За словами фахівця, для виїзду з України особливій категорії громадян потрібно документ, що підтверджує групу інвалідності — це може бути:

посвідчення особи з інвалідністю;

пенсійне посвідчення;

посвідчення про отримання соцдопомоги.

Та військово-обліковий документ — електронний або паперовий, з уже оформленою відстрочкою.

Юрист зазначив, що довідка МСЕК не є достатньою підставою. Тому її не варто пред'являти прикордонникам.

Також правник додав, що незалежно від повного пакета документів, остаточне рішення про перетин кордону залишається за співробітниками Державної прикордонної служби. Вони можуть оцінити документи та ухвалити індивідуальне рішення на місці.

Нагадуємо, що чоловіки для перетину державного кордону повинні мати при собі військово-облікові документи. Щоб скористатися правом на виїзд, вони мають надати підтвердження своєї приналежності до певної категорії.

З літа 2024 року прикордонники мають право вимагати:

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

документ про звільнення чи відстрочку від служби;

медичні документи про непридатність.

У разі відсутності військового квитка або одного з необхідних паперів, навіть якщо людина формально підпадає під винятки, її не випустять з України.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків може виїхати з України у квітні. Не лише люди з відстрочкою можуть перетнути кордон.