Маск обурив суспільство двома словами на папері

Конфуз стався під час засідання кабінету міністрів

Американський мільярдер Ілон Макс обурив мережу написом у своєму блокноті. Під час засідання кабінету міністрів президента США Дональда Трампа 10 квітня користувачі помітили написані на аркуші слова "Цілком таємно!!"

Як зазначає Business Standard, цей напис Маск зробив власноруч синіми чорнилами. Проте ці слова не оминули увагу мережі та медіа.

Зауважимо, на фото видно, що запис у блокноті Маска зроблено власноруч, проте автор акцентував на цьому за допомогою подвійного підкреслення та знаків оклику. На столі мільярдера, окрім блокнота, були картка з іменем, ручка, порожня склянка. Під час спілкування з кореспондентами напис на блокноті кілька разів потрапляв в об'єктив камер і викликав чимало питань.

Користувачі у мережі обурені такими діями Маска і не зовсім розуміють для чого він зробив цей напис. Хтось припускає, що це був черговий піар та намагання привернути увагу.

Водночас сам президент США Дональд Трамп заявив, що Маск йому "взагалі не потрібний" для роботи адміністрації.

"Ілон мені не потрібен ні для чого, окрім того, що він мені просто подобається", — сказав Трамп.

За його словами, Маск зробив "фантастичну роботу". У своїй промові він не оминув і власну Tesla, за яку, за його словами, "заплатив купу грошей".

"Знаєте, що я з нею роблю? Даю людям в офісі покататися на ній", — додав Трамп.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Маск влаштував розбірки з радником Трампа Пітером Наварро і нагородив його образливим діагнозом.