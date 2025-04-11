"Мріяв стати великим": футболіст помер, отримавши смертельну травму у грі (відео)

Трагедія сталася у Кубку Перу

Перуанський футболіст із ФК "Реал Титан" Елар Гонсалес Альтамірано помер після зіткнення з воротарем. Трагедія сталася у матчі Кубка Перу-2025.

Про це повідомляє Infobae. Гравець невдало врізався у воротаря ФК "Дефенсор".

Інцидент стався на 70-й хвилині гри після закидання до штрафного майданчика. Альтамірано намагався першим дістатися м’яча, але воротар у боротьбі випередив його. Елар після зіткнення залишився лежати на газоні, через що рефері зупинив поєдинок. Футболіста госпіталізували до лікарні Мійобамби. Лікарі кілька днів намагалися врятувати його, але все було марно. Альтамірано помер через розрив артерії головного мозку.

"З самого раннього віку він мріяв стати великим футболістом. Він завжди говорив, що має досягти великих цілей, він хотів стати професіоналом", — розповів батько загиблого Хосе Гонсалес.

Раніше повідомлялося, що внаслідок зіткнення на полі помер футболіст молодіжної збірної Китаю. Крім того, нещодавно у РФ в один день загадково померли два гравці, які представляли одну команду.