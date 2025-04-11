Трамп бачить прогрес у питанні завершення війни в Україні. У нього назвали єдиний пункт перемовин з РФ

За кілька тижнів ми дізнаємось, чи налаштована Росія серйозно, — речниця Держдепу

Припинення бойових дій Росії проти України — єдиний пункт, який може зараз обговорюватись на переговорах з РФ. Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що жодні інші теми не розглядатимуться, поки не припиниться вогонь.

Про це Теммі Брюс заявила під час пресконференції. Вона наголосила, що Вашингтон не бачить сенсу в переговорах, доки не буде досягнуто головного – припинення бойових дій.

"Це м’ясорубка. І нічого іншого не може бути обговорено для досягнення результату, доки не припиняться стрілянина і вбивства … Все наше керівництво, зокрема президент Трамп і держсекретар Рубіо, публічно дали зрозуміти, що стоїть на кону… Це динаміка, яка не буде вирішена військовим шляхом", – заявила Брюс.

Речниця Держдепу зазначила, що США уважно стежать за діями Росії. Щоб зрозуміти наміри РФ, за словами Брюс, знадобиться час.

"На пресконференції в НАТО міністр Рубіо чітко дав зрозуміти, що за кілька тижнів ми дізнаємось, чи налаштована Росія серйозно", – нагадала Брюс.

Трамп бачить позитивні зрушення

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що США докладає зусиль, щоб зупинити війну Росії проти України, та бачить прогрес в цьому питанні. Він також вкотре заявив, що якби президентом США у 2022 році був він, війна РФ проти України не розпочалася б.

"Ми прагнемо зупинити цю війну. Щотижня гине 2500 і більше молодих людей. І росіяни, і українці. Вони не американці, але вони люди. Ми намагаємося це зупинити … І я думаю, ми це зупинимо. Нам треба діяти. Маємо це зробити. Треба рухатися швидше. Як і з заручниками (йдеться про заручників, захоплених ХАМАСом під час нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року, – ред.), в нас є прогрес", – заявив Трамп.

Як розповідав "Телеграф", колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур пояснив дії Трампа щодо переговорів із Росією. На його думку, глава США "не хоче здатися слабаком".