Першого офіцера "Титаніка" нарешті виправдано: сенсаційні знахідки через століття

На зіткнення з айсбергом знадобилось всього 6 секунд

Революційна технологія 3D-сканування нарешті дала відповіді на питання, які понад століття залишалися таємницею — точну тривалість зіткнення легендарного лайнера "Титанік" з айсбергом. За даними нового дослідження, весь процес удару тривав лише 6,3 секунди.

"З цих симуляцій ми фактично з'ясували, що час, який знадобився 'Титаніку' для зіткнення з айсбергом… становив 6,3 секунди", — розповів Саймон Бенсон, доцент кафедри морської архітектури в Університеті Ньюкасла, в інтерв'ю Девіду М'юіру з ABC News.

Документальний фільм National Geographic "Титанік: цифрове воскресіння", прем'єра якого відбудеться вже цієї п'ятниці, 11 квітня, представить найдетальнішу цифрову реконструкцію уламків корабля. Проєкт тривав майже два роки, протягом яких було створено 715 000 цифрових зображень затонулого судна.

Зібрані дані дозволили сформувати повномасштабну цифрову копію "Титаніка" з неймовірною точністю — аж до окремих заклепок. Така деталізація дала змогу дослідникам спростувати деякі давні міфи про катастрофу.

Одним із найважливіших відкриттів стали докази, що повністю реабілітують першого офіцера Вільяма Мердока. Історичні перекази довгий час стверджували, що він залишив свій пост під час кризи. Однак точне розташування шлюпки в уламках підтверджує свідчення другого офіцера Чарльза Лайтоллера про те, що Мердок до останнього готував до спуску рятувальні шлюпки — аж поки його не змило хвилею.

Експерти, які працювали над проєктом, стверджують, що цифрове картографування місця останнього спочинку "Титаніка" є справжнім проривом у морській археології.

"Рівень деталізації, якого ми досягли, дозволяє нам досліджувати уламки так, ніби ми ходимо по самому кораблю", — пояснили дослідники.

Прем'єра документального фільму "Титанік: Цифрове воскресіння" відбудеться у п'ятницю о 21:00 за східним часом (в суботу о 04:00 ранку за київським часом) на телеканалі National Geographic, а наступного дня стрічка буде доступна на Hulu та Disney+.

Нагадаємо, лайнер "Титанік" вагою 46 328 тонн компанії "Вайт Стар Лайн" затонув о 2:20 ранку в понеділок, 15 квітня 1912 року, після зіткнення з айсбергом у Північній Атлантиці.

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