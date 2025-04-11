Побив до смерті: зірки шоубізу лютують через трагедію з 27-річною українкою, яку вбив її ж хлопець

Знаменитості закликають до максимального розголосу кричущого інциденту

У четвер, 10 квітня, у Чернівцях померла 27-річна українка Вікторія Тоненчук, яка потрапила до лікарні у тяжкому стані після жорстокого побиття. Підозрюваним є її 18-річний бойфренд. Жахлива трагедія не залишилася поза увагою багатьох українських знаменитостей, які закликають правоохоронні органи знайти та покарати злочинця.

"Телеграф" з’ясував, які зірки відреагували на смерть 27-річної дівчини і що говорять про трагедію. Відомо, що дівчина не вперше ставала жертвою домашнього насильства.

Реакція українських зірок на смерть 27-річної Вікторії Тоненчук

Серед знаменитостей, які розлютилися через смерть молодої українки внаслідок жорстокого побиття, стала журналістка і блогер Раміна Есхакзай. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фотографію Вікторії та новину про її смерть, наголосивши, що за 5 днів поліція не змогла знайти винуватця злочину.

"І знову історія про те, як кривдник може залишитися без покарання ... потрібен розголос", — додала Раміна.

Також свою увагу на трагедії зупинила Христина Решетник – дружина телеведучого Григорія Решетника. Жінка в соціальній мережі також закликала до максимального розголосу кричущого інциденту, коротко описавши, що трапилося з 27-річною дівчиною і показавши, що з нею було після першого побиття.

На страшну новину відреагувала співачка Аліна Гросу. У себе в Insta-stories знаменитість закликала дівчат йти від хлопців, які дозволяють собі підіймати на них руку.

"Болить душа за нашу дівчину. І я сподіваюся, що винуватця покарають. Жоден наш вчинок не заслуговує підняття руки, а така жорстокість неприпустима ", — написала Гросу.

Телеведуча Маша Єфросиніна у себе на сторінці також залишила реакцію на смерть дівчини, наголосивши, що в неї немає жодної інформації від органів із цього приводу. Але телеведуча закликала Нацполіцію зробити все можливе, щоб цей інцидент не був "зам’ятий".

Серед тих, хто не залишив трагедію, без уваги виявилася і блогер Олена Мандзюк. У себе в Instagram вона також опублікувала фотографію Вікторії та коротко писала, що з нею сталося. Дівчина обурена тим, що поки постраждала п’ять днів боролася за життя, поліція нікого не затримала, а в мережі ходять чутки, що 18-річний бойфренд, який скоїв вбивство, вже втік за кордон.

"Телеграф" писав раніше, що українська поліція втрутилася у справу моделі Марії Ковальчук. Дівчину жорстоко побили у Дубаї.