У збитих над Україною північнокорейських ракетах знайшли "сюрприз" від союзників

Україна закликає союзників вжити заходів

Попри численні санкції, країни на кшталт Росії та КНДР продовжують мати доступ до західних технологій. Відносно нові компоненти були виявлені у північнокорейських ракетах, які збили над територією України.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у своєму профілі у X. Це, за його словами, вимагає негайної жорсткої реакції міжнародної спільноти.

"Обурливо. Нещодавнє обстеження північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявило численні нещодавно вироблені західні компоненти. У Путіна і Кіма все ще є до них доступ", — написав він.

Глава зовнішньополітичного відомства України вважає, що союзники можуть відреагувати на це посиленням санкцій та експортного контролю, а також посиленням можливостей української ППО.

Як відомо, заборона на постачання зброї та військових технологій до Росії була запроваджена після вторгнення до Криму у 2014 році. У наступні роки ці санкції було розширено на товари подвійного призначення. Після 2022 року було введено нові пакети, а санкцій ний тиск на Москву помітно посилився, що не завадило росіянам продовжувати збирати ракети з використанням західних компонентів.

Санкції проти КНДР хоч і до певної міри діяли з 50-х років минулого століття, але суттєво розширилися після проведення ядерних випробувань у 2006 році. Обмеження посилювалися після нових ядерних випробувань у 2009, 2013 та 2016 роках. У 2017 році було запроваджено заборону на постачання до Північної Кореї електроніки та іншого обладнання, які могли бути використані у виготовленні балістичного озброєння.

До 2022 року КНДР очолювала список країн, проти яких було запроваджено найбільше санкцій. Пізніше вона віддала першість Росії.

Як повідомлялося раніше, старша дослідниця Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) Вікторія Вишневська раніше розповіла "Телеграфу", що у російських дронах та ракетах від 60 до 80% компонентів виробництва США.