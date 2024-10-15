Треба почати з себе: Боррель вимагає від країн ЄС боротися з обходом антиросійських санкцій

Боррель заявив про необхідність ще більшої кількості санкцій проти російського "тіньового флоту"

Країни Європейського Союзу повинні посилити контроль за експортом компаній, які виробляють електроніку. Російським режим купує через треті руки заборонені до постачання електронні елементи, які потім використовує у виробництві озброєння. Фактично, Кремль нахабно обходить санкції, які впровадив проти Росії цивілізований світ.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ. Боррель підкреслив, що електроніка виробництва західних компаній продовжує потрапляти до Росії та використовуватися у військовій промисловості.

"Коли ви розкриваєте російську зброю, ви знаходите там західні електронні компоненти. Тож ми маємо продовжувати боротися проти обходу санкцій та починати цю роботу вдома. Ми маємо посилити контроль за компаніями, які експортують критичні елементи до третіх країн", – зазначив Боррель.

За його словами, під час Ради ЄС представники країн-членів заслухали спеціального представника ЄС з питань санкцій Девіда О’Саллівана. Разом із ним вони обговорили шляхи посилення санкцій та підвищення їхньої ефективності. Зокрема, Боррель заявив про необхідність ще більшої кількості санкцій проти російського "тіньового флоту", який дозволяє Росії експортувати нафту та газ із порушенням обмежень та цінової стелі.

Як писав "Телеграф", Росія має можливість і далі отримувати мікросхеми та інші компоненти. Причому близько 80% їх вироблено США. Ці мікросхеми є у складі крилатих ракет, якими Росія регулярно б’є по українських містах.

Попри відповідальність за порушення санкцій, американська влада не висуває компаніям зі США, чию продукцію Росія використовує у своїх ракетах, звинувачення у порушенні експортного контролю. Бізнес розквітає, компоненти цих компаній продовжують постачатися до РФ через посередників та допомагати окупантам вбивати цивільне українське населення.