У російських ракетах до 80% електроніки з США: названі й інші несподівані країни-"донори"

Експертка Вікторія Вишнівська розповіла "Телеграфу", хто саме постачає вбивчі компоненти до росіян і що може зробити Україна

В російських дронах і ракетах, які атакують Україну з початку активної фази війни, до 80% електронних компонентів дійсно мають походження зі США. Хоча на територію РФ вони потрапляють через низку третіх країн, рух до росіян цих деталей можна відслідкувати та покарати постачальників з виробниками.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла Вікторія Вишнівська, старша дослідниця Незалежної антикорупційної комісії (НАКО), коментуючи заяву керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова.

Нагадаємо, минулого тижня очільник української розвідки підтверджував, що американські компанії причетні до потрапляння вбивчої електроніки до РФ. За його словами, єдиний спосіб заблокувати російські ракетні програми та можливості – зупинити потік напівпровідників до росіян. Проте з відомих причин цього не станеться, оскільки тут крутиться занадто багато грошей.

— Американська мікроелектроніка складає від 60 до 80% компонентів (в залежності від озброєння) в російських дронах і ракетах. Окрім цього це також виробництво Німеччини та Швейцарії. З інших важливих, але географічно не західних країн, важливими є Японія, Тайвань та Південна Корея (країни, які підтримують Україну у протистоянні з Росією — Ред.). Йдеться про цілу низку мікроелектроніки — від зовсім звичайної (діоди, флеш карти тощо) до більш специфічної, передусім програмованих логічних інтегральних схем, які відіграють важливу роль у функціонуванні цілої низки підсистем: навігації, управлінні, зв'язку тощо, — зазначила Вікторія Вишнівська.

Експертка уточнила: якщо не абсолютна, то переважна кількість комплектуючих до росіян потрапляє з таких країн — Гонконг, Китай, Туреччина, ОАЕ, а також з територій тих держав, що межують з Російською Федерацією.

— Прямі поставки мікроелектроніки з США і Європи дійсно зупинилися після 2022 року, але в гру вступили схеми сірого імпорту — цілі цикли редистрибуції в країни з відсутніми або номінальними обмеженнями щодо експорту мікроелектроніки в РФ та відповідною відсутністю зобов'язань перед західними країнами за такий експорт.

Україна не може диктувати експортну і санкційну політику іншим країнам з очевидних причин. Але ми можемо досліджувати як компоненти, так і шляхи постачання, аналізувати основні тенденції і прогалини санкційної політики та експортного контролю. А також відкрито комунікувати з іноземними урядами, виробниками та фінансовими установами про основні ризики.

Втім основна робота все ж таки за:

1. Урядами країн (в сфері первинних і вторинних санкцій, а також експортного контролю).

2. Виробниками мікроелектроніки, які мали б здійснювати більш всеосяжний контроль за рухом своєї продукції поза межами власних країн.

3. Правоохоронними органами та фінансовими установами, задачі яких розслідувати вже скоєні порушення в першому випадку і попереджувати підозрілі транзакції в другому, — резюмувала старша дослідниця НАКО.

Як повідомлялось, США спробували притиснути контрабанду та зупинити потік компонентів для ракет до РФ. Наприкінці серпня цього року міністерство фінансів США оприлюднило санкції проти 400 суб'єктів, яких звинуватили у підтримці війни проти України. У списку було не менше 12 гонконгських компаній. Проте коріння зла американський уряд випалювати не побажав: на адресу компаній з США врешті не пролунало жодного обвинувачення.

Також "Телеграф" писав, що американські компоненти використовуються росіянами для виробництва крилатих ракет, якими РФ потім б'є по Україні.