В сбитых над Украиной северокорейских ракетах нашли "сюрприз" от союзников

Украина призывает союзников принять меры

Несмотря на многочисленные санкции, страны вроде России и КНДР продолжают иметь доступ к западным технологиям. Относительно новые компоненты были обнаружены в северокорейских ракетах, которые сбили над территорией Украины.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в своем профиле в X. Это, по его словам, требует немедленной жесткой реакции международного сообщества.

"Возмутительно. Недавнее обследование северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой на Украине, обнаружило многочисленные недавно произведенные западные компоненты. У Путина и Кима все еще есть к ним доступ", — написал он.

Глава внешнеполитического ведомства Украины считает, что союзники могут отреагировать на это ужесточением санкций и экспортного контроля, а также усилением возможностей украинской ПВО.

Как известно, запрет на поставки оружия и военных технологий в Россию был введен после вторжения в Крым в 2014 году. В последующие годы эти санкции были расширены на товары двойного назначения. После 2022 года были введены новые пакеты, а санкционное давление на Москву заметно усилилось, что не помешало россиянам продолжать собирать ракеты с использованием западных компонентов.

Санкции против КНДР хоть и в некоторой мере действовали с 50-х годов прошлого века, но существенно расширились после проведения ядерных испытаний в 2006 году. Ограничения усиливались после новых ядерных испытаний в 2009, 2013 и 2016 годах. В 2017 году был введен запрет на поставки в Северную Корею электроники и другого оборудования, которые могли быть использованы в изготовлении баллистического вооружения.

До 2022 года КНДР возглавляла список стран, против которых было введено больше всего санкций. Позже она отдала первенство России.

Как сообщалось ранее, старшая исследовательница Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Виктория Вишневская ранее рассказала "Телеграфу", что в российских дронах и ракетах от 60 до 80% компонентов производства США.