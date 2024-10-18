Інфлюенсер чи ні? Як українською називати людей, які впливають на думки інших
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Що не так з перекладом слова "influencer"
У сучасному інформаційному просторі все частіше можна зустріти англійське слово "influencer". Але чи варто його залишати без перекладу в українських текстах? І якщо перекладати, то як?
"Телеграф" розбирався у цих тонкощах. Відповідь підказав професор Пономарів.
Що означає слово "influencer"?
Перш ніж шукати переклад, важливо зрозуміти значення слова. "Influencer" — це людина, яка має значний вплив на свою аудиторію, зазвичай через соціальні мережі. Вони можуть впливати на думки, рішення про покупки, стиль життя своїх підписників.
Варіанти перекладу
- Інфлюенсер — це пряма транслітерація англійського слова. Хоча воно вже зустрічається в українських текстах, мовознавці радять уникати введення нових англіцизмів без крайньої потреби.
- Впливовець — це неологізм, який набуває популярності. Він добре передає суть поняття і легко вписується в українську мову.
- Впливочинник — ще один варіант, який підкреслює активну роль такої людини у створенні впливу.
- Лідер думок — цей варіант вже давно використовується в українській мові і може бути доречним у багатьох контекстах.
Хоча слово "інфлюенсер" вже увійшло в повсякденний вжиток, варто намагатися використовувати українські відповідники. "Впливовець" або "впливочинник" — чудові альтернативи, які точно передають значення і легко сприймаються.
Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати "дедлайн" українською. Це слово несправедливо забули.