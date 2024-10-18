Інфлюенсер чи ні? Як українською називати людей, які впливають на думки інших

Що не так з перекладом слова "influencer"

У сучасному інформаційному просторі все частіше можна зустріти англійське слово "influencer". Але чи варто його залишати без перекладу в українських текстах? І якщо перекладати, то як?

"Телеграф" розбирався у цих тонкощах. Відповідь підказав професор Пономарів.

Що означає слово "influencer"?

Перш ніж шукати переклад, важливо зрозуміти значення слова. "Influencer" — це людина, яка має значний вплив на свою аудиторію, зазвичай через соціальні мережі. Вони можуть впливати на думки, рішення про покупки, стиль життя своїх підписників.

Варіанти перекладу

Інфлюенсер — це пряма транслітерація англійського слова. Хоча воно вже зустрічається в українських текстах, мовознавці радять уникати введення нових англіцизмів без крайньої потреби. Впливовець — це неологізм, який набуває популярності. Він добре передає суть поняття і легко вписується в українську мову. Впливочинник — ще один варіант, який підкреслює активну роль такої людини у створенні впливу. Лідер думок — цей варіант вже давно використовується в українській мові і може бути доречним у багатьох контекстах.

Хоча слово "інфлюенсер" вже увійшло в повсякденний вжиток, варто намагатися використовувати українські відповідники. "Впливовець" або "впливочинник" — чудові альтернативи, які точно передають значення і легко сприймаються.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати "дедлайн" українською. Це слово несправедливо забули.