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Інфлюенсер чи ні? Як українською називати людей, які впливають на думки інших

Автор
Катерина Шполянська
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Як правильно перекласти слово "influencer"
Як правильно перекласти слово "influencer". Фото Колаж "Телеграфу"

Що не так з перекладом слова "influencer"

У сучасному інформаційному просторі все частіше можна зустріти англійське слово "influencer". Але чи варто його залишати без перекладу в українських текстах? І якщо перекладати, то як?

"Телеграф" розбирався у цих тонкощах. Відповідь підказав професор Пономарів.

Що означає слово "influencer"?

Перш ніж шукати переклад, важливо зрозуміти значення слова. "Influencer" — це людина, яка має значний вплив на свою аудиторію, зазвичай через соціальні мережі. Вони можуть впливати на думки, рішення про покупки, стиль життя своїх підписників.

Варіанти перекладу

  1. Інфлюенсер — це пряма транслітерація англійського слова. Хоча воно вже зустрічається в українських текстах, мовознавці радять уникати введення нових англіцизмів без крайньої потреби.
  2. Впливовець — це неологізм, який набуває популярності. Він добре передає суть поняття і легко вписується в українську мову.
  3. Впливочинник — ще один варіант, який підкреслює активну роль такої людини у створенні впливу.
  4. Лідер думок — цей варіант вже давно використовується в українській мові і може бути доречним у багатьох контекстах.

Хоча слово "інфлюенсер" вже увійшло в повсякденний вжиток, варто намагатися використовувати українські відповідники. "Впливовець" або "впливочинник" — чудові альтернативи, які точно передають значення і легко сприймаються.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати "дедлайн" українською. Це слово несправедливо забули.

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