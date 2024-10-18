П'ять шаурм чи п'ять шаурмів? Вчителька з Дніпра пояснила, як правильно говорити українською

Розбираємося з граматичними особливостями цього популярного слова та вчимося вживати його коректно

Шаурма — улюблена вулична їжа багатьох українців. Але чи замислювались ви колись, як правильно вживати це слово, особливо коли мова йде про кількість?

Слово "шаурма" прийшло до нас з арабської мови через турецьку. Як і багато інших запозичених слів, воно не підкоряється звичним для української мови правилам утворення множини.

Вчителька одного з ліцеїв Дніпра у соцмережі розповідає, що слово "шаурма" належить до незліченних іменників і не має форми множини. Це означає, що ми не можемо сказати "п'ять шаурмів" або "багато шаурм".

Як же правильно?

Коли ви хочете замовити більше однієї порції цієї смачної страви, варто використовувати слово "порція" або просто вказувати кількість. Наприклад:

"Хочу купити п'ять порцій шаурми",

"Давайте замовимо дві шаурми",

"Я з'їв багато шаурми".

Шаурма" — не єдине слово, яке ставить нас у граматичний глухий кут. Подібна ситуація і з такими словами, як "салямі", "фуа-гра", "хачапурі". Вони також не змінюються за числами.

Отже, наступного разу, замовляючи улюблену вуличну їжу, ви зможете не тільки насолодитися смаком. Тепер маєте змогу похвалитися знаннями української мови.

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