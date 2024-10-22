Росіяни захопили нові території України: що відбувається на фронті (карта)

Тривають важкі бої

Йде 972-й день повномасштабної війни з російськими окупантами. За минулу добу, 21 жовтня, на фронті відбулося 134 бойових зіткнення, ворог має просування у Донецькій області.

Як повідомили аналітики DeepState, росіяни просунулися біля Неліпівки, Курахового, Водяного та у Лисівці. Зміни в лінії фронту відображено на карті.

За даними Генерального Штабу Збройних Сил України, на найбільш гарячому Покровському напрямку наші захисники відбивали 46 наступальних і штурмових дій росіян. Бої точилися поблизу Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Противник активно застосовував авіацію.

На Курахівському напрямку наші захисники відбили 26 атак. Ворог наступав в районах Гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дальнього, Катеринівки, Зоряного, Гострого та Антонівки.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на вівторок, 22 жовтня, у кількох областях Росії лунали вибухи, їх атакували безпілотники. Зокрема, під удар потрапили Тульська, Брянська, Тамбовська, Воронезька області. Спалахнули пожежі на спиртзаводах.