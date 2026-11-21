Росія змінює тактику на фронті: що там відбувається (карти)
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Російським групам складно отримувати постачання на зайнятих ділянках
Росія змінює свою тактику інфільтрації малими групами через бойові порядки ЗСУ. Тепер російські піхотинці на фронті дедалі частіше уникають прямого бою й намагаються якомога довше утримуватись на зайнятих ділянках.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він пояснив, що, за оцінкою OSINT-дослідника Monstas, російські сили намагаються самою присутністю малих груп змусити українські підрозділи контратакувати.
Коли українська піхота висувається для зачистки, росіяни намагаються атакувати її дронами. Водночас, за спостереженнями дослідника, українські військові часто знищують ці групи безпілотниками, не залучаючи піхоту до зачистки.
Також зазначається, що, на думку Monstas, російське командування розраховує, що нові групи проникатимуть швидше, ніж українські сили знищуватимуть попередні. Дослідник сумнівається в ефективності такого підходу: присутність малої групи на ділянці ще не дає стійкого контролю над нею.
Яка зараз ситуація на фронті
У Генштабі ЗСУ повідомили, що, станом на ранок 21 листопада, на Північно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дві атаки загарбників у напрямках Безсалівки та Нової Січі.
На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника в районах Тихого, Нововасилівки, Синельникового та Рубіжного.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку в районі Глушківки.
На Лиманському напрямку зупинено шість ворожих спроб просунутися вперед у районах Колодязів та Лимана.
На Слов’янському напрямку загарбники здійснили п’ять атак у районах Кривої Луки та Ямполя.
На Костянтинівському напрямку зафіксовано дев’ять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Новопавлівки.
На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 26 атак. Ворог атакував у районах Софіївки, Новогришиного, Новопавлівки, Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Вільного, Добропілля, Чернігівки та Сергіївки.
На Олександрівському напрямку загарбники здійснили одну атаку в районі Січневого.
На Гуляйпільському напрямку відбито шість атак загарбників у районах Нового Запоріжжя, Тернуватого та Різдвянки.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну атаку в районі Новоданилівки.
На Краматорському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних дій не проводили.
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