Російським групам складно отримувати постачання на зайнятих ділянках

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Росія змінює свою тактику інфільтрації малими групами через бойові порядки ЗСУ. Тепер російські піхотинці на фронті дедалі частіше уникають прямого бою й намагаються якомога довше утримуватись на зайнятих ділянках.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він пояснив, що, за оцінкою OSINT-дослідника Monstas, російські сили намагаються самою присутністю малих груп змусити українські підрозділи контратакувати.

Коли українська піхота висувається для зачистки, росіяни намагаються атакувати її дронами. Водночас, за спостереженнями дослідника, українські військові часто знищують ці групи безпілотниками, не залучаючи піхоту до зачистки.

Також зазначається, що, на думку Monstas, російське командування розраховує, що нові групи проникатимуть швидше, ніж українські сили знищуватимуть попередні. Дослідник сумнівається в ефективності такого підходу: присутність малої групи на ділянці ще не дає стійкого контролю над нею.

Українські сили застосовують дрони проти малих груп без залучення піхоти до зачистки Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Яка зараз ситуація на фронті

У Генштабі ЗСУ повідомили, що, станом на ранок 21 листопада, на Північно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дві атаки загарбників у напрямках Безсалівки та Нової Січі.

Обстановка на Північно-Слободжанському напрямку станом на 20.11.2026. Мапа DeepState

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника в районах Тихого, Нововасилівки, Синельникового та Рубіжного.

Обстановка на Південно-Слободжанському напрямку станом на 20.11.2026. Мапа DeepState

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку в районі Глушківки.

Обстановка на Куп'янському напрямку станом на 20.11.2026. Мапа DeepState

На Лиманському напрямку зупинено шість ворожих спроб просунутися вперед у районах Колодязів та Лимана.

Обстановка на Лиманському напрямку станом на 20.11.2026. Мапа DeepState

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили п’ять атак у районах Кривої Луки та Ямполя.

Обстановка на Слов’янському напрямку станом на 20.11.2026. Мапа DeepState

На Костянтинівському напрямку зафіксовано дев’ять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Новопавлівки.

Обстановка на Костянтинівському напрямку станом на 20.11.2026. Мапа DeepState

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 26 атак. Ворог атакував у районах Софіївки, Новогришиного, Новопавлівки, Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Вільного, Добропілля, Чернігівки та Сергіївки.

Обстановка на Покровському напрямку станом на 20.11.2026. Мапа DeepState

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили одну атаку в районі Січневого.

Обстановка на Олександрівському напрямку станом на 20.11.2026. Мапа DeepState

На Гуляйпільському напрямку відбито шість атак загарбників у районах Нового Запоріжжя, Тернуватого та Різдвянки.

Обстановка на Гуляйпільському напрямку станом на 20.11.2026. Мапа DeepState

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну атаку в районі Новоданилівки.

Обстановка на Оріхівському напрямку станом на 20.11.2026. Мапа DeepState

На Краматорському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних дій не проводили.

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