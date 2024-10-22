Россияне захватили новые территории Украины: что происходит на фронте (карта)

Продолжаются тяжелые бои

Идет 972-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами. За минувшие сутки, 21 октября, на фронте произошло 134 боевых столкновения, враг имеет продвижение в Донецкой области.

Как сообщили аналитики DeepState, россияне продвинулись возле Нелиповки, Курахово, Водяного и в Лисовке. Изменения в линии фронта отображаются на карте.

По данным Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, на самом горячем Покровском направлении наши защитники отражали 46 наступательных и штурмовых действий россиян. Бои шли вблизи Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидова и Михайловки. Противник активно применял авиацию.

На Кураховском направлении наши защитники отразили 26 атак. Враг наступал в районах Гирника, Новодмитровки, Максимилиановки, Георгиевки, Дальнего, Екатериновки, Зоряного, Острого и Антоновки.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на вторник, 22 октября, в нескольких областях России раздавались взрывы, их атаковали беспилотники. В частности, под удар попали Тульская, Брянская, Тамбовская, Воронежская области. Вспыхнули пожары на спиртзаводах.