Ви з роду вправних кулінарів, якщо у вас одне з цих прізвищ: перевірте своє у списку
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Усього таких родових імен налічується дев’ять
Різноманітний список українських прізвищ таїть у собі велику історію їхнього походження. Деякі з них, наприклад, давали виключно тим людям, які мали кулінарний талант та вміли смачно готувати.
Ці родові імена перераховані у науковій роботі мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища". Там зазначено, що їх присвоювали переважно тим людям, які любили проводити експерименти з їжею та смачно робити різні страви.
Загалом в Україні налічується дев’ять таких родових імен. При цьому частина їх зустрічається не тільки в нашій країні, а й у Польщі.
Також родові імена, пов’язані з кулінарією, давали не лише добрим господиням чи господарям, а й кухарям.
Список прізвищ тих, хто умів добре готувати:
- Кухар;
- Кухаренка;
- Кухарець;
- Кухарук;
- Кухарчук;
- Кухаришин;
- Кухарський;
- Кухарик;
- Поваренко.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як звучать найзагадковіші українські прізвища. Таких родових імен у країні десятки, а можливо навіть сотні. Вчений Петро Масляк навів приклад прізвища, яке зовсім не змінилося за 1 500 років свого існування.