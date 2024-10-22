Ви з роду вправних кулінарів, якщо у вас одне з цих прізвищ: перевірте своє у списку

Усього таких родових імен налічується дев’ять

Різноманітний список українських прізвищ таїть у собі велику історію їхнього походження. Деякі з них, наприклад, давали виключно тим людям, які мали кулінарний талант та вміли смачно готувати.

Ці родові імена перераховані у науковій роботі мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища". Там зазначено, що їх присвоювали переважно тим людям, які любили проводити експерименти з їжею та смачно робити різні страви.

Загалом в Україні налічується дев’ять таких родових імен. При цьому частина їх зустрічається не тільки в нашій країні, а й у Польщі.

Також родові імена, пов’язані з кулінарією, давали не лише добрим господиням чи господарям, а й кухарям.

Список прізвищ тих, хто умів добре готувати:

Кухар;

Кухаренка;

Кухарець;

Кухарук;

Кухарчук;

Кухаришин;

Кухарський;

Кухарик;

Поваренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як звучать найзагадковіші українські прізвища. Таких родових імен у країні десятки, а можливо навіть сотні. Вчений Петро Масляк навів приклад прізвища, яке зовсім не змінилося за 1 500 років свого існування.