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Ви з роду вправних кулінарів, якщо у вас одне з цих прізвищ: перевірте своє у списку

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Freepik Новина оновлена 22 жовтня 2024, 10:55

Усього таких родових імен налічується дев’ять

Різноманітний список українських прізвищ таїть у собі велику історію їхнього походження. Деякі з них, наприклад, давали виключно тим людям, які мали кулінарний талант та вміли смачно готувати.

Ці родові імена перераховані у науковій роботі мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища". Там зазначено, що їх присвоювали переважно тим людям, які любили проводити експерименти з їжею та смачно робити різні страви.

Загалом в Україні налічується дев’ять таких родових імен. При цьому частина їх зустрічається не тільки в нашій країні, а й у Польщі.

Також родові імена, пов’язані з кулінарією, давали не лише добрим господиням чи господарям, а й кухарям.

Список прізвищ тих, хто умів добре готувати:

  • Кухар;
  • Кухаренка;
  • Кухарець;
  • Кухарук;
  • Кухарчук;
  • Кухаришин;
  • Кухарський;
  • Кухарик;
  • Поваренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як звучать найзагадковіші українські прізвища. Таких родових імен у країні десятки, а можливо навіть сотні. Вчений Петро Масляк навів приклад прізвища, яке зовсім не змінилося за 1 500 років свого існування.

Теги:
#Україна #Історія #Кулінарія #Прізвища