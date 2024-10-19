Ці українські прізвища ніколи не дадуть забути про осінь

Родові імена пов'язані з народними звичаями або характеристиками людини чи родини

В Україні можна зустріти чимало цікавих та рідкісних прізвищ, пов'язаних із порами року, природними явищами чи календарем. З огляду на те, що нині у нас розпал осені, пропонуємо до вашої уваги добірку осінніх прізвищ.

Ці родові імена неабияк вирізняються своєю сезонною символікою та часто викликають здивування. Прізвища мають довгу історію і яскраво відображають традиції давніх українських громад.

Осінь

Хочете вірте, хочете ні, проте в Україні є люди, які мають таке прізвище. Згідно з даними порталу "Рідні", носіями прізвища станом на 2013 рік були 5 людей. Так, цифра напрочуд маленька, але ж факт — громадяни з найосіннішим з усіх осінніх прізвищ в Україні є.

Осінній

Прізвище Осінній налічує 265 носіїв. Каховський район Херсонської області станом на 2013 рік був найгустішим осередком прізвища. На одного носія припадає 1063 жителів.

Вересень

Станом на 2013 рік в Україні налічувалася всього одна особа з таким прізвищем. Згідно з даними реєстру це Володимир Вересень зі Снятинського району Івано-Франківської області.

Жовтень

Прізвище налічує 16 носіїв. Кагарлицький район, що у Київській області вважається найгустішим осередком родового імені. На одного носія прізвища припадає 5512 жителів. У районі ж, станом на 2013 рік, проживало 5 осіб з таким прізвищем.

Жовтневий

Прізвище налічує 12 носіїв і, згідно з даними порталу, найбільша кількість осіб з таким родовим ім’ям проживала у місті Харків. Принаймні, станом на 2013 рік.

Листопад

Маємо і таке прізвище в країні. При чому кількість носіїв, як не дивно, перевищує кількість усіх попередніх разом узятих. Так, згідно з даними порталу, станом на 2013 рік в Україні проживало щонайменше 1742 особи з таким прізвищем.

Листопадний

А от прізвище Листопадний менш поширене — всього 31 носій.

Походження таких прізвищ може бути пов'язане з народними звичаями або характеристиками людини чи родини. У давнину українці часто надавали прізвиська за зовнішністю, звичками або часом року, коли людина народилася. Наприклад, людину, яка народилася восени або мала стосунок до осінніх робіт, могли прозвати "Осінь" чи "Осінній". Таке ж пояснення можна припустити й для прізвищ Вересень, Жовтень або Листопад.

З огляду на багаторічну окупацію України Совєтським Союзом і сакральне свято для цієї імперії — Октябрьську революцію, авторка новини припустила, що і таке прізвище може бути в Україні. Не прогадала.

Дійсно, у XX столітті совєтська влада активно використовувала символіку революційних подій, зокрема Жовтневої революції 1917 року. Тому таке прізвище, як "Октябрьський", могло виникнути як ідеологічний маркер або штучно присвоювалося працівникам совєтських установ.

Нині в Україні прізвище Октябрьський має всього 20 носіїв, тоді як прізвище Октябрь мають всього двоє українців. Принаймні, станом на 2013 рік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які прізвища давали справжнім добрякам. У ваших предків було золоте серце, якщо ви і досі маєте таке родове ім’я.