Вы из рода искусных кулинаров, если у вас одна из этих фамилий: проверьте свою в списке

Всего таких родовых имен насчитывается девять

Разнообразный список украинских фамилий таит в себе большую историю их происхождения. Некоторые из них, например, давали исключительно тем людям, которые имели кулинарный талант и умели вкусно готовить.

Это родовые имена перечислены в научной работе языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии". Там отмечено, что их присваивали в основном тем людям, которые любили проводить эксперименты с едой и вкусно делать различные блюда.

Всего в Украине насчитывается девять таких родовых имен. При этом, часть их них встречается не только в нашей стране, но и в Польше.

Также родовые имена, связанные с кулинарией, давали не только хорошим хозяйкам или хозяевам, но и поварам.

Список фамилий тех, кто умел хорошо готовить:

Кухар;

Кухаренко;

Кухарец;

Кухарук;

Кухарчук;

Кухаришин;

Кухарский;

Кухарик;

Поваренко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как звучат самые загадочные украинские фамилии. Таких родовых имен в стране десятки, а может быть даже и сотни. Ученый Петр Масляк привел в пример фамилию, которая совсем не изменилась за 1 500 лет своего существования.