Ваші прізвища можуть викликати усмішку, перевірте своє у списку

Дізнавайтесь історію свого роду

За нашими прізвищами люди можуть дізнаватись про походження свого роду. Втім чимало родових імен колись вигадали заради жарту. Їх одразу можна впізнати, адже завжди викликають усмішку на обличчі.

Смішні та жартівливі прізвища утворюються через незвичне поєднання слів. Тож у давні часи люди проявляли неабияку фантазію. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Жартівливі прізвища походять від назв тих чи інших професій, які були популярні у давні часи. Тож якщо у вас одне з цих родових імен, можете дізнатися, ким колись працювали ваші родичі.

Тесляр – Дубогризенко.

Скляр – Шклобой.

Мельник – Мукосієнко.

Паламар – Заплюйсвічка.

Деякі прізвища давали людям через певні особливості зовнішності та характеру. Наприклад, звертали увагу на їх зріст або форму носа.

Репетило.

Малишко.

Щербань.

Плаксій.

Довженко.

Мовчун.

Кривоніс.

Горбатенко.

Раніше "Телеграф" писав, які прізвища давали скигліям. А також розповідав про прізвища українців, які мають шляхетське походження.