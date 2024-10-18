Найзагадковіші українські прізвища: їх таємниці досі не можуть розгадати

Є навіть такі, які схожі на назви індійських каст

Зазвичай українські прізвища містять в собі інформацію про першого свого носія. Проте походження деяких родових імен оповите таємницею.

Про них розповів український вчений та доктор географічних наук, письменник Петро Масляк у своїй колонці в газеті "Сурма". Йдеться про прізвища, які можна систематизувати, проте їх походження незрозуміло. Таких в Україні десятки, а може й сотні, зазначив він.

Вчений навів як приклад прізвище Бацман. Воно зовсім не змінилося за 1500 років свого існування. Подібні родові імена відносять до найдавніших у всьому світі, а первісний їхній зміст уже давно втрачено.

Також, додав Масляк, загадкові й прізвища, які закінчуються на "-ахно". В них може змінюватися лише одне приголосна буква: Махно, Дахно, Тахно, Сахно, Лахно, Вахно, Кахно тощо. Залишається лише гадати, хто й навіщо створював такі родові імена 500–1000 років тому, міркує вчений.

Крім того, незрозуміло як виникли та що означають українські прізвища з закінченням на "-ра" — Бандера, Петлюра, Гелевера, Терефера, Шандра. Їх багато по всій території України.

"А прізвища Шудра (Шудря), Рахман, Шатрий? Це ж назви каст в Індії! То якої історичної глибини досягають такі прізвища?", — задається питанням професор.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища в Україні отримували багатії. Такі родові імена збереглися й зараз.