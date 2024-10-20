Ви маєте польське коріння, якщо у вашому роду були люди з такими прізвищами

Такі родові імена були тільки в аристократів

Більшість українських прізвищ давали людям за рисами характеру, родом діяльності, а також за зовнішніми чинниками. Але серед родових імен є і ті, які давали людям, котрі мали польське походження.

"Телеграф" розповість, як вони звучать і скільки людей в Україні їх має. Історик Валентин Бендюг каже, що можна дуже легко зрозуміти, що прізвище має польське походження. Вони найчастіше зустрічаються в тих регіонах України, що раніше входили до складу Речі Посполитої.

Найпопулярнішими серед поляків є прізвища, які мають закінчення "-ський" або "--цький". Зокрема, в цей перелік можна внести Ковалевський (налічує 2384 носіїв), Галицький (налічує 1972 носіїв), Валевський (налічує 124 носіїв), Потоцький (налічує 966 носіїв), Вишневський (налічує 3679 носіїв) та деякі інші.

Історик вважає, що такі прізвища спочатку носили лише польські аристократи, аби показати межу своїх володінь. Згодом такий спосіб утворення родових імен поширився і на українські землі. Тому подібні закінчення почали додавати і до різних прізвиськ, з яких пізніше утворилися прізвища: Хмельницький, Вербицький, Артемівський, Руданський, Іванівський, Задніпрянський, Левицький тощо.

А ще на території тих регіонів України, які раніше входили до складу Речі Посполитої, дуже популярними є родові імена з закінченнями "-ук", "-юк", "-ак", "-чук". Спочатку вони були утворені з так званих хрестильних імен (імена, які давали під час хрещення, щоб у дитини був янгол-охоронець), але потім стали дуже поширеними: Ткачук, Василюк, Гаврилюк, Левчук, Попільнюк, Погребняк, Контратюк тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про прізвища українців, які мають шляхетське походження.