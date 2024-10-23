"Радянські підходи та імітація боротьби": харківські правозахисники розкритикували роботу НАБУ, САП та ВАКС

За ВАКС, детективами НАБУ та прокурорами САП потрібно проводити системний моніторинг, впевнені правозахисники

Харківські правозахисники разом із громадськими діячами звернулися з відкритим листом щодо критичних порушень у роботі антикорупційних органів України. У зверненні йдеться про системні проблеми в діяльності НАБУ, САП та ВАКС, які загрожують існуванню всієї антикорупційної системи.

Правозахисники наголошують на численних порушеннях прав підозрюваних та недотриманні базових правових принципів. Серед підписантів — організації, які брали участь у створенні антикорупційного законодавства та виборах першого директора НАБУ. Документ оприлюднено на сайті Харківської правозахисної групи.

Суть проблеми

"Антикорупційні органи не дотримуються принципу верховенства права, успадкували радянські підходи від інших правоохоронних органів й імітують боротьбу з корупцією, часто займаючись піаром і задовольняючи жагу частини суспільства до репресій замість забезпечення справедливого правосуддя", — зазначено у листі.

За словами правозахисників, НАБУ та САП призначають винних ще до вручення підозри. Цей процес супроводжується незаконним розголошенням даних досудового розслідування та інформаційними кампаніями проти фігурантів справ. Такі дії порушують статтю 62 Конституції України та статтю 6 Європейської конвенції з прав людини.

Окремою проблемою правозахисники називають практику ВАКС щодо призначення застав. Суми застав у сотні разів перевищують максимальні показники, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України. На думку підписантів, такі дії мають на меті не запобігання злочинам, а покарання підозрюваних ще до вироку суду.

У зверненні також наголошується на неправомірному делегуванні судових функцій детективам НАБУ та прокурорам САП. Зокрема, їм надається право встановлювати заборону на спілкування підозрюваних з невизначеним колом осіб, що суперечить статті 194 КПК України.

Правозахисники звертають увагу на численні заяви проти України, які перебувають на розгляді Європейського суду з прав людини. Частина з них вже пройшла комунікацію. У ВАКС також виявлено проблеми з дослідженням допустимості доказів — суд приймає матеріали з порушенням права на свободу від самовикриття та неякісні експертні висновки.

"Надмірний тиск на держслужбовців, відсутність превенції в діяльності антикорупційних органів і репресивний ухил спричиняють занепад державної служби і небажання професіоналів працювати в державних установах", — підкреслюється у зверненні.

Підписанти листа, серед яких Харківська правозахисна група, Український інститут прав людини, судді КСУ у відставці Віктор Шишкін та Ігор Сліденко, заявили про готовність проводити системний моніторинг порушень. Вони також планують організувати навчання з прав людини для суддів ВАКС, детективів НАБУ та прокурорів САП.

Підписанти:

ГО "Харківська правозахисна група"

ГО "Український інститут прав людини"

ВБО "Українська фундація правової допомоги"

БО БФ "Людина і право"

ГО Центр правових та політичних досліджень "СІМ"

ГО "Захист в’язнів України"

БО "БФ "Соціально-правовий розвиток"

Херсонська обласна організація Комітету виборців України

ГО "Гельсінська ініціатива-ХХІ"

Одеська обласна організація ВГО "Комітет виборців України"

ГО "Правозахисна Група "СІЧ"

ВГО "Магнолія"

ГО "Регіональний центр прав людини"

Інформаційний центр "Майдан Моніторинг"

Громадянська Платформа Нова Країна

Профспілка Українська незалежна фундація правників

Секція адвокатів та самозайнятих юристів Асоціації правників України

ГО "Мрія"

Віктор Шишкін, суддя Конституційного суду у відставці

Ігор Сліденко, суддя Конституційного суду у відставці

Анжела Стрижевська, Завідувач кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Киівського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент, заслужений юрист України

Петро Бойко, голова Ради адвокатів Київської області, заслужений юрист України

Семен Ханін, адвокат

Тетяна Козаченко, адвокат

Денис Бугай, адвокат

Ростислав Кравець, адвокат

Карл Волох, громадський діяч

Валерій Пекар, громадський діяч

Юрій Гудименко, громадський діяч

Борис Захаров, громадський діяч