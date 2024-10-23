"Советские подходы и имитация борьбы": харьковские правозащитники раскритиковали работу НАБУ, САП и ВАКС

По ВАКС, детективам НАБУ и прокурорам САП следует проводить системный мониторинг, уверены правозащитники

Харьковские правозащитники вместе с общественными деятелями обратились с открытым письмом по поводу критических нарушений в работе антикоррупционных органов Украины. В обращении говорится о системных проблемах деятельности НАБУ, САП и ВАКС, которые угрожают существованию всей антикоррупционной системы.

Правозащитники отмечают многочисленные нарушения прав подозреваемых и несоблюдение базовых правовых принципов. Среди подписавшихся — организации, участвовавшие в создании антикоррупционного законодательства и выборах первого директора НАБУ. Документ обнародован на сайте Харьковской правозащитной группы.

Суть проблемы

"Антикоррупционные органы не соблюдают принцип верховенства права, унаследовали советские подходы от других правоохранительных органов и имитируют борьбу с коррупцией, часто занимаясь пиаром и удовлетворяя жажду части общества к репрессиям вместо обеспечения справедливого правосудия", — говорится в письме.

По словам правозащитников, НАБУ и САП назначают виновных еще до вручения подозрения. Этот процесс сопровождается незаконным разглашением данных досудебного расследования и информационными кампаниями против фигурантов дел. Такие действия нарушают статью 62 Конституции Украины и статью 6 Европейской конвенции по правам человека.

Отдельной проблемой правозащитники называют практику ВАКС по назначению залогов. Суммы залогов в сотни раз превышают максимальные показатели, предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом Украины. По мнению подписантов, такие действия преследуют цель не предотвращения преступлений, а наказания подозреваемых еще до приговора суда.

В обращении также отмечается неправомерное делегирование судебных функций детективам НАБУ и прокурорам САП. В частности, им предоставляется право устанавливать запрет на общение подозреваемых с неопределенным кругом лиц, что противоречит статье 194 УПК РФ.

Правозащитники обращают внимание на многочисленные заявления против Украины, находящиеся на рассмотрении Европейского суда по правам человека. Часть из них уже прошла коммуникацию. В ВАКС также выявлены проблемы с исследованием допустимости доказательств: суд принимает материалы с нарушением права на свободу от саморазоблачения и некачественные экспертные заключения.

"Чрезмерное давление на госслужащих, отсутствие превенции в деятельности антикоррупционных органов и репрессивный уклон влекут за собой упадок государственной службы и нежелание профессионалов работать в государственных учреждениях", — подчеркивается в обращении.

Подписанты письма, среди которых Харьковская правозащитная группа, Украинский институт прав человека, судьи КСУ в отставке Виктор Шишкин и Игорь Слиденко, заявили о готовности проводить системный мониторинг нарушений. Они также планируют организовать обучение правам человека для судей ВАКС, детективов НАБУ и прокуроров САП.

Подписчики:

ОО "Харьковская правозащитная группа"

ОО "Украинский институт прав человека"

ВБО "Украинский фонд правовой помощи"

БУ БФ "Человек и право"

ГО Центр правовых и политических исследований "СИМ"

ОО "Защита узников Украины"

БУ "БФ "Социально-правовое развитие"

Херсонская областная организация Комитета избирателей Украины

ОО "Хельсинкская инициатива-ХХІ"

Одесская областная организация ВОО "Комитет избирателей Украины"

ОО "Правозащитная Группа "СИЧ"

ВОО "Магнолия"

ОО "Региональный центр прав человека"

Информационный центр "Майдан Мониторинг"

Гражданская Платформа Новая Страна

Профсоюз Украинский независимый фонд юристов

Секция адвокатов и самозанятых юристов Ассоциации юристов Украины

ОО "Мрия"

Виктор Шишкин, судья Конституционного суда по отставке

Игорь Слиденко, судья Конституционного суда в отставке

Анжела Стрижевская, Заведующий кафедрой уголовно-правовой политики и уголовного права Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доцент, заслуженный юрист Украины

Петр Бойко, председатель Совета адвокатов Киевской области, заслуженный юрист Украины

Семен Ханин, адвокат

Татьяна Козаченко, адвокат

Денис Бугай, адвокат

Ростислав Кравец, адвокат

Карл Волох, общественный деятель

Валерий Пекарь, общественный деятель

Юрий Гудыменко, общественный деятель

Борис Захаров, общественный деятель