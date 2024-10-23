В Україні підприємства та установи повторно перевірять на "критичність"

Після перевірки буде ухвалено одне з двох рішень

Уряд посилив перевірку компаній, чиї працівники мають право на відстрочку від мобілізації. Додаткову перевірку підприємств, які отримали статус "критично важливих", запровадив Кабінет Міністрів.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета". Саме статус "критично важливих" дає право підприємствам на бронювання працівників від призову під час мобілізації.

Тепер, як пише видання, державні органи зможуть повторно перевіряти, чи справді компанія відповідає всім необхідним вимогам. Серед них:

своєчасна сплата податків

достатній рівень прибутку

реальна важливість для економіки та життєзабезпечення населення

Після перевірки буде ухвалено одне з двох рішень: або підприємство відповідає критеріям і зберігає право на бронювання працівників, або підприємство не відповідає вимогам і втрачає статус "критично важливого", а отже, і право на відстрочку від мобілізації для своїх працівників.

Окремо зауважили, що ці зміни не торкнуться виконавців грантових проектів від міжнародних партнерів. Вони зберігають право бронювати до 100% співробітників без необхідності доводити свою "критичність" чи показувати фінансові результати.

Про результати кожної перевірки впродовж доби повідомлятимуть Мінекономіки, Міноборони, Службу безпеки, Службу зовнішньої розвідки та Мінцифри. Як зауважує видання, зміни було внесено постановою №1204 від 22 жовтня 2024 року і є частиною реалізації закону про мобілізаційну підготовку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні хочуть провести аудит "критичних" підприємств. Саму процедуру бронювання на час аудиту припиняти не будуть.