Причин відмовити у бронюванні співробітника побільшало: які зміни вніс Кабмін

Інформація про військовозобов’язаного має бути у відповідному реєстрі

Уряд вніс значні зміни до правил бронювання чоловіків призовного віку під час оновлення "Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг".

Відповідно до постанови від 1 жовтня 2024 року №1125, державні органи та підприємства можуть отримати відмову у бронюванні співробітника. Причинами для цього можуть бути відсутність інформації про військовозобов’язаного у відповідному реєстрі або не підтвердження співробітником правильності своїх військово-облікових даних.

Таким чином, можливість бронювання актуальна лише для військовозобов’язаних, які не лише перебувають на військовому обліку та мають відповідний документ, а й підтвердили правильність своїх облікових даних та не оголошені у розшук за поданням територіального центру комплектування.

Критерії для підприємств, які можуть бронювати працівників

Також Кабінет міністрів чітко прописав критерії, яким підприємства мають відповідати, щоб бути визнаними критично важливими для економіки та життєдіяльності:

значні суми сплачених податків та валютних надходжень,

стратегічне значення для економіки та безпеки держави,

важливість для певної галузі національної економіки,

Важлива роль забезпеченні потреб територіального суспільства.

Для отримання права забронювати від 50% своїх працівників підприємства повинні відповідати як мінімум двом із певних критеріїв, йдеться в документі.

Чому бронювання на паузі

В Україні готувалися до впровадження системи економічного бронювання, яка дозволить отримати відстрочку від мобілізації й інших категорій працівників не лише на критично важливих підприємствах.

Проте Кабмін призупинив навіть дію окремих положень щодо визначення критично важливих підприємств до 15 листопада 2024 року. Таке рішення було ухвалено через обурення президента України Володимира Зеленського, викликане бронюванням 1,5 мільйона осіб.

Тепер економічне та оборонне відомства спільно мають надати Кабміну проєкт рішення щодо перевірки обґрунтованості бронювання військовозобов’язаних та можливого скасування відстрочки від призову у разі виявлення необґрунтованих випадків.

Крім того, центральні органи виконавчої влади, обласні адміністрації та інші державні органи не зможуть визначати підприємства, що є критично важливими для функціонування економіки, до остаточного врегулювання питання.