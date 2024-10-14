Занадто багато броней? Перевірки нагрянуть на критично важливі підприємства в одній із областей

Виявлятимуть зловживання з питань бронювання та відстрочок

У понеділок, 14 жовтня, у Волинській обласній військовій адміністрації (ОВА) відбулася нарада з представниками силових структур, територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та податкової інспекції.

Обговорили виконання мобілізаційних завдань в області та зловживання під час бронювання співробітників. Про це повідомляє начальник ОВА Юрій Погуляйко у своєму телеграм-каналі.

"Такі випадки є, тому було прийнято рішення провести аудит "критичних" підприємств щодо виявлення зловживань при бронюванні своїх працівників", — йдеться в публікації.

Керівник ОВА нагадав, що війна в Україні продовжується. Він додав, що мобілізаційні завдання, поставлені Генштабом, мають бути виконані, тому будь-які зловживання з питань бронювання та відстрочок не допустимі.

Тим часом економічне та оборонне відомства спільно мають підготувати та подати Кабміну проєкт рішення щодо перевірки обґрунтованості бронювання військовозобов’язаних та можливого скасування відстрочки від призову у разі виявлення необґрунтованих випадків. Таке рішення було ухвалено через обурення президента України Володимира Зеленського, спричинене бронюванням 1,5 мільйона осіб.