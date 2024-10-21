Через ухилянтів? Чому призупинили бронювання через "Дію"

Народний депутат пояснив, чому процес бронювання припинили

Депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко розповів, чому бронювання людей від мобілізації через мобільний додаток "Дія" було припинено.

Про це він заявив в ефірі "Новини.Live". За словами депутата, багато підприємств, позначених як "критично важливих", бронювали працівників, потім давали їм відрядження. Частина людей, користуючись цим, виїжджала за кордон і не поверталася до України.

Федієнко вважає, що можливо, за цим напрямком, будуть проводити перевірки. Це стосуватиметься як вищезгаданих підприємств, так і громадян України, які отримали бронювання та не повернулися.

"Це може бути схема, коли, наприклад, ви берете працівника на роботу, бронюєте його, а він за якісь гроші їде і не повертається. Ви його звільняєте, а далі ви берете нового працівника. І таким чином у нас чисельність мобілізованих, як сказав президент, більше одного мільйона", — заявив Федієнко.

Народний депутат вважає, що після проведення відповідних перевірок процедуру онлайн-бронювання буде відновлено.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомив, що в Україні проведуть аудит підприємств, визнаних критичними. Водночас він зазначав, що саму процедуру бронювання на час аудиту не припинятимуть.