В Україні проведуть аудит "критичних" підприємств: що буде з бронюванням

Уряд хоче розібратися, чому в останні місяці кількість заброньованих подвоїлася

В Україні проведуть аудит підприємств, визнаних критичними. Саму процедуру бронювання на час аудиту припиняти не будуть.

Про це розповів виданню "Суспільне" перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, який ініціював проведення аудиту. За його словами, до складу комісії буде включено представників армії.

Він спростував чутки про те, що процедуру бронювання буде припинено. Водночас він зазначив, що якщо за підсумками перевірки підприємство не визнають критичним, то "броню" можуть переглянути.

Гаврилюк зазначає, що рішення про аудит назріло через різке зростання кількості заброньованих чоловіків. За його словами, протягом двох років повномасштабної війни, таких було близько 540 тисяч осіб, проте в останні два місяці їх стало більше мільйона.

Як повідомлялося раніше, інформація про зупинення бронювання потрапила до ЗМІ 9 жовтня. Повідомлялося, що рішення про перевірку підприємств було ухвалено після того, як президент Володимир Зеленський дізнався, що 1,5 мільйона українців було заброньовано.

Після цього до мережі потрапив документ, в якому зазначено, що Мінекономіки доручили провести аудит "критичних" підприємств до 15 листопада, а потім до 20 листопада проінформувати уряд про його результати.