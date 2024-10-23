В Украине предприятия и учреждения повторно проверят на "критичность"

После проверки будет принято одно из двух решений

Правительство усилило проверку компаний, чьи работники имеют право на отсрочку от мобилизации. Дополнительную проверку предприятий, получивших статус "критически важных", ввел Кабинет Министров.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Именно статус "критически важных" дает право предприятиям бронировать работников от призыва во время мобилизации.

Теперь, как пишет издание, государственные органы смогут повторно проверять, действительно ли компания отвечает всем необходимым требованиям. Среди них:

своевременная уплата налогов

достаточный уровень прибыли

реальная важность для экономики и жизнеобеспечения населения

После проверки будет принято одно из двух решений: либо предприятие отвечает критериям и сохраняет право на бронирование работников, либо предприятие не отвечает требованиям и теряет статус "критически важного", а значит, и право на отсрочку от мобилизации для своих работников.

Отдельно отметили, что эти изменения не коснутся исполнителей грантовых проектов от международных партнеров. Они сохраняют право бронировать до 100% сотрудников без необходимости доказывать свою "критичность" или показывать финансовые результаты.

О результатах каждой проверки в течение суток будут сообщать Минэкономики, Минобороны, Службе безопасности, Службе внешней разведки и Минцифре. Как отмечает издание, изменения были внесены постановлением №1204 от 22 октября 2024 г. и являются частью реализации закона о мобилизационной подготовке.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине хотят провести аудит "критических" предприятий. Саму процедуру бронирования на время аудита не будут прекращать.