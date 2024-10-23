На Волині продають "літак Гагаріна" за космічні гроші: скільки коштує та як виглядає (фото)

Автор оголошення зазначив, що готовий розглянути пропозицію за ціною від покупця

У селі Гаразджа Волинської області виставили на продаж корпус літака МіГ-15, на якому літав радянський льотчик-космонавт Юрій Гагарін. Отримати за нього хочуть чималі гроші.

Відповідне оголошення було опубліковано на сайті VIOLITY, що має популярність серед колекціонерів. У ньому зазначено, що наразі літак знаходиться на території колишнього дитячого табору відпочинку. Про це пише "Еспресо.Захід".

Вказана вартість — 1,5 млн гривень (понад 36 тисяч доларів). При цьому автор оголошення зазначив, що готовий розглянути пропозицію за ціною від покупця.

"МиГ-15УТИ, на якому особисто літав Юрій Гагарін 1957-59 р.р. Літак стоїть на території колишнього дитячого табору відпочинку. Цей борт входив до складу 769-го винищувального авіаційного полку 122-ї винищувальної авіаційної дивізії Північного Флоту СРСР, в якому проходив службу ще нікому не відомий в той час рядовий льотчик-винищувач Юрій Гагарін. Полк дислокувався на аеродромі Луостарі в Мурманській області (Росія). Згодом саме цей борт перегнали на Луцький військовий аеродром, звідки він вже й потрапив до дитячого табору відпочинку в Гаразджинському лісі. Пропонуйте Вашу ціну, розглянемо будь-яку пропозицію", — пише автор.

При цьому він додав, що продаж буде здійснюватися під час особистої зустрічі.

Довідка: 12 квітня 1961 року Юрій Олексійович Гагарін став першою людиною у світовій історії, яка здійснила політ у космічний простір. Ракета-носій "Схід" з кораблем "Схід-1", на борту якого був Юрій Гагарін, була запущена з космодрому "Байконур". Через 108 хвилин польоту Гагарін успішно приземлився у Саратовській області.

Протягом двох років він служив у Луостарі (Мурманська область) у 769-му винищувальному авіаційному полку 122-ї винищувальної авіаційної дивізії ВПС Північного флоту, озброєному літаками МіГ-15біс.

27 березня 1968 року Гагарін загинув в авіаційній катастрофі, виконуючи тренувальний політ літаком "МіГ-15УТІ" під керівництвом досвідченого інструктора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку поточного року на продаж виставили унікальний броньований Mercedes-Benz S500, який колись належав першому президентові Росії Борису Єльцину.