На Волыни продают "самолет Гагарина" за космические деньги: сколько стоит и как выглядит (фото)

Автор объявления отметил, что готов рассмотреть предложение по цене от покупателя

В селе Гаразджа Волынской области выставили на продажу корпус самолета МиГ-15, на котором летал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин. Получить за него хотят немалые деньги.

Соответствующее объявление было опубликовано на сайте VIOLITY, который пользуется популярностью у коллекционеров. В нем указано, что сейчас самолет находится на территории бывшего детского лагеря отдыха. Об этом пишет "Эспресо.Захід".

Указанная стоимость — 1,5 млн гривен (более 36 тысяч долларов). При этом, автор объявления отметил, что готов рассмотреть предложение по цене от покупателя.

"МиГ-15УТИ, на котором лично летал Юрий Гагарин 1957-59 г.г. Самолет стоит на территории бывшего детского отдыха. Этот борт входил в состав 769 истребительного авиационного полка 122 истребительной авиационной дивизии Северного Флота СССР, в котором проходил службу еще никому не известный в то время рядовой летчик-истребитель Юрий Гагарин. Полк дислоцировался на аэродроме Луостари в Мурманской области (Россия)", — заявляет продавец.

При этом он добавил, что продажа будет осуществляться при личной встрече.

Справка: 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство. Ракета-носитель "Восток" с кораблём "Восток-1", на борту которого находился Юрий Гагарин, была запущена с космодрома "Байконур". Спустя 108 минут полёта Гагарин успешно приземлился в Саратовской области.

В течение двух лет он служил в Луостаре (Мурманская область) в 769-м истребительном авиационном полку122-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота, вооружённом самолетами МиГ-15бис.

27 марта 1968 года Гагарин погиб в авиационной катастрофе, выполняя тренировочный полёт на самолёте "МиГ-15УТИ" под руководством опытного инструктора.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летом текущего года на продажу выставили уникальный бронированный Mercedes-Benz S500, когда-то принадлежавший первому президенту России Борису Ельцину.