Новин з Курської області побільшає: боєць ЗСУ озвучив песимістичний сценарій

Росія стягнула до регіону війська для відбиття атаки

У ході боїв у Курській області росіянам вдалося повернути близько 40% територій, які перебували під контролем ЗСУ. Не виключено, що після покращення погоди українці знову почують багато новин із цього напряму.

Про це в ефірі "Новини Live" розповів старший лейтенант ЗСУ Микола Мельник. Він зазначив, що ситуацію в Курській області можна дізнатися на сайті DeepState.

За словами Мельника, якщо порівняти дані на карті за місяць, то можна побачити, що територія, яку утримують ЗСУ, скоротилася приблизно на 40%.

"Коли вдарять морози, коли росіяни знову зможуть якісно використати свою перевагу в техніці та інших засобах, небо розчиститься, вони знову отримають перевагу в дронах... Я думаю, що в грудні чи в останніх числах листопада, ми побачимо багато новин з Курського напряму", — сказав він.

Території в Курській області під контролем ЗСУ 22 вересня

Те саме 22 жовтня

Як повідомлялося раніше, Deepstate 11 жовтня повідомив, що ситуація в Курській області ще не катастрофічна, але вже дуже важка.

До середини жовтня західні ЗМІ повідомляли, що операція в цьому регіоні може опинитися під загрозою зриву і згорнути в найближчому майбутньому.