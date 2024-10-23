Новостей с Курской области станет больше: боец ВСУ озвучил пессимистичный сценарий

Россия стянула в регион войска для отбития атаки

В ходе боев в Курской области россиянам удалось вернуть около 40% территорий, которые находились под контролем ВСУ. Не исключено, что после улучшения погоды украинцы вновь услышат много новостей с этого направления.

Об этом в эфире "Новини Live" рассказал старший лейтенант ВСУ Николай Мельник. Он отметил, что ситуацию в Курской области можно узнать на сайте DeepState.

По словам Мельника, если сравнить данные на карте за месяц, то можно увидеть, что территория, которую удерживают ВСУ, сократилась примерно на 40%.

"Когда ударят морозы, когда россияне опять смогут качественно использовать свое преимущество в технике и других средствах, небо расчистится, они опять получат преимущество в дронах… Я думаю, что в декабре или в последних числах ноября, мы увидим много новостей с Курского направления", — сказал он.

Территории в Курской области под контролем ВСУ 22 сентября

То же 22 октября

Как сообщалось ранее, Deepstate 11 октября сообщил о том, что ситуация в Курской области еще не катастрофичная, но уже очень тяжелая.

К средине октября западные СМИ сообщали, что операция в этом регионе может оказаться под угрозой срыва и быть свернута в ближайшем будущем.