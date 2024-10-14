Курська операція під загрозою: що Україна ризикує втратити окрім території

Український наступ у Курській області мав дві головні цілі

Наступ росіян у Курській області загрожує Україні не лише втратою захоплених влітку територій. Просування армії РФ може зруйнувати плани українського командування та ослабити позиції Києва на майбутніх переговорах.

Аналітики повідомляють, що росіяни вже відбили кілька сіл на західному фланзі українського виступу. The New York Times пише, що це ставить під сумнів успіх операції ЗСУ в регіоні та зменшує цінність захоплених земель як засобу тиску на Москву.

Україна все ще утримує близько 780 кв. км російської території в Курській області. Проте ця площа зменшилася приблизно на 100 кв. км порівняно з початком серпня. Експерти BlackBird Group зазначають, що російські підрозділи "змогли просунутися відносно далеко в український тил, що спричинило проблеми та втрати для України".

Російська територія під контролем ЗСУ станом на 1 вересня, за даними DeepState

Російська територія під контролем ЗСУ станом на 13 жовтня, за даними DeepState

Український наступ у Курській області мав дві головні цілі: змусити Кремль перекинути війська з інших ділянок фронту та створити плацдарм для майбутніх переговорів. Однак перша мета поки не досягнута – Росія залучила резерви з глибини країни, не послаблюючи інші напрямки.

Аналітики припускають, що російське командування намагається витіснити українців до настання осінньо-зимової погоди. Інститут вивчення війни (ISW) вказує на "вікно можливостей" для росіян перед тим, як осіннє бездоріжжя ускладнить пересування бронетехніки.

Україна зберігає мовчання щодо ситуації в Курській області. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко лише зазначив, що "бої інтенсивні, а ситуація постійно змінюється". Видання, посилаючись на експертів, вказує на відсутність потужних українських укріплень у регіоні, що ускладнює оборону.

Президент Володимир Зеленський раніше називав Курський наступ одним із "етапів завершення війни". Однак кожен російський успіх у регіоні зменшує цінність цього козиря в потенційних переговорах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Сирський назвав кількість військ, які РФ перекинула у Курську область. Він розказав, як це вплинуло на фронт.