Росіяни тиснуть вже пʼять діб, але... Зеленський розповів про ситуацію на Курщині

Запеклі бої не вщухають

Ситуація на Курщині щодня стає все дедалі важчою, адже вже п'яту добу поспіль росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ. Але українські бійці тримають території та контролюють ситуацію.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час Ставки. Він наголосив, що активні бойові дії також йдуть і на сході країни.

"П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують. Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках", — сказав Зеленський.

Він також наголосив, що на Ставці отримав аналітичні дані від ГУР МО та СЗР щодо того, хто саме допомагає Росії вести війну проти України. Тобто про військових, економічних, політичних партерів, які відкрито або приховано підтримують лідера РФ Володимира Путіна. На засіданні було вирішено, які ще кроки Україні слід вжити, аби разом з партерами послабити військову машину Кремля.

"Була доповідь Міністерства оборони щодо контрактації на поточний та наступний періоди, зокрема з використанням партнерської допомоги, щодо інвестицій наших ключових партнерів в український ОПК", — додав президент.

Нагадаємо, що на найгарячіших напрямках фронту тактика росіян змінилась. Вони починають рити підземні тунелі там, де не можуть прорвати оборону ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія перекидає на Курщину штурмові бригади. Військовий розповів, чи мають вони успіх.