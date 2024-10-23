Яку очевидну перевагу дав ЗСУ наступ на Курщині

Прикордонники першими зустріли армію РФ у 2022-му, каже Демченко.

Український наступ на території Курської області створив сприятливі умови для зміцнення державного кордону. Завдяки просуванню сил оборони України на російську територію утворилася "зона безпеки", яка надала можливість проводити фортифікаційні роботи.

Будівництво укріплень безпосередньо на лінії кордону стало значно безпечнішим. Про це в інтерв'ю виданню Obozrevatel розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Це дозволило створити умови для будівництва укріплень

До цього будівництво укріплень на прикордонній смузі було практично неможливим через постійні обстріли з боку противника. Будь-яка інженерна група, яка з'являлася на кордоні, потрапляла під ворожий вогонь.

За словами речника ДПСУ, російські війська продовжують щоденні обстріли прикордонних територій Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Найбільша кількість атак припадає на Сумську область, де армія РФ активно застосовує авіацію, артилерію та безпілотні літальні апарати. Щодо ситуації на кордоні з Білоруссю, то ситуація там незмінно спокійна. Але прикордонники та Сили оборони продовжують укріплювати кордон, аби могти протистояти у випадку наступу.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що Курська операція під загрозою. Просування армії РФ може зруйнувати плани українського командування та ослабити позиції Києва на майбутніх переговорах.