"Граються" цифрами. У Верховній Раді розповіли, як судді та силовики вибивають собі вищі зарплати

Мінфін звів до купи всі запити на підвищення зарплат чиновників замість їхнього коригування

Замість того, щоб процес нарахування зарплат чиновників і державних службовців зробити прозорим, а витрати бюджету — оптимізованими, правоохоронні органи маніпулюють спеціальним законодавством, вибиваючи собі у Кабміну дедалі нові підвищення зарплат. Одним з таких є судова система України.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла депутат Верховної Ради, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Більше читайте на сайті "Телеграф": "Для педагогів без шансів, суддям — премії, прокурорам — вищу зарплату: Ніна Южаніна про сюрпризи бюджету-2025".

Вона пояснила, що у бюджетній програмі 0501020 "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" передбачене збільшення видатків на оплату праці на 1 млрд 351 мільйон гривень. Й ще за одною програмою — додатково 215 млн гривень.

— Тобто загалом ми маємо плюс 1,5 мільярда. Чому? Обґрунтування таке: планується запровадити виплату премій суддям першої інстанції до 40% посадового окладу за кожен місяць. Це нібито необхідно, бо через низьку зарплату ніхто не хоче працювати в місцевих судах.

Ніна Южаніна додає, що правоохоронні органи також намагаються привести заробітні плати у відповідність до своїх спеціальних законів. Ці виплати підв'язані до прожиткового мінімуму, встановленого на перше число календарного року.

— І кожне відомство "грається" цифрами, намагається повернути своє, втрачене, як вони вважають. Загалом збільшення видатків на оплату праці просувають до 70 розпорядників коштів, поясненням цьому стало завершення реформи у вигляді запровадження грейдової системи оплати праці держслужбовців. Її завданням було упорядкування підходу до нарахувань, він мав би бути прозорим, відповідно, були б оптимізовані видатки, але вийшло навпаки — ми бачимо запит на їхнє збільшення.

*Реформа системи оплати праці держслужбовців стартувала 2020 року, вона передбачає впровадження класифікації посад, зменшення кількості складників зарплати, а на фінальному етапі — побудову системи грейдів, тобто зарплатних рівнів. Він вищий у тих, хто досягає на тій самій посаді кращих результатів і чий внесок в діяльність установи чи організації більший.

— У Мінфіні кажуть, що їм надали бюджетні запити, вони звели все в єдиний документ й передали далі на розгляд. Але потрібно вести розмову з розпорядниками, корегувати за потреби, шукати шляхи зменшення видатків, а не погоджувати на всі пропозиції, незважаючи на умови війни. Але для цього, на мій погляд, нема політичної волі. Насамперед у прем'єр-міністра, тому що він має організовувати роботу всіх міністерств, — підсумувала Ніна Южаніна.

Раніше вона розповіла "Телеграфу" на скільки хочуть підняти зарплату прокурорам.