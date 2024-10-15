В Україні хочуть підвищити зарплати деяким чиновникам: кому саме та на скільки

У ВР назвали причину

У Верховній Раді планують внести зміни до закону про медіа, який набрав чинності у березні 2023 року. Зокрема, відповідним законопроєктом №12111 передбачається підвищення зарплат членам Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. За її словами, медійна реформа в Україні продовжується.

"Як показала практика, є певні баги і їх треба виправляти, а дещо змістовно уточнити. Це все "робочі моменти", які дуже очікувані індустрією від парламенту для більш злагодженої роботи", — зазначила вона.

За словами Кравчук, зокрема пропонується привести у відповідність до вимог ЄС питання фінансування Національної ради. Вона зазначила, що Директива Євросоюзу про аудіовізуальні медіапослуги вимагає аби Нацрада була належно забезпечена ресурсами і була незалежною від Уряду.

"Натомість, на сьогодні, заробітна плата членів і членкинь обраховується згідно постанови КМУ №304, а всі норми-гарантії фінансування із закону України "Про медіа" зупинено законом про бюджет. Єврокомісія у своїй доповіді у 2023 році звертала увагу на необхідність покращити фінансування медіарегулятора. Тому, законопроєктом пропонується саме на рівні закону, на час війни, визначити вдвічі зменшенні посадові оклади членів і членкинь в порівнянні із загальними нормами закону", — повідомила нардепка.

Кравчук наголосила, що це гарантуватиме незалежне від уряду вирішення цього питання та підвищить заробітну плату. За її словами, заробітна плата членів Нацради може бути збільшена з теперішніх 50 тисяч грн до близько 80 тисяч.

Нагадаємо, народні депутати звернулися до Конституційного суду з вимогою визнати незаконним скасування спеціальних пенсій для екснардепів першого-восьмого скликань у 2017 році. Цікаво, що один з 56 з них свого часу сам голосував за це скасування.