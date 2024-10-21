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Зарплати членів наглядової ради Ощадбанку сягнули мільйонних сум

Автор
Ангеліна Тараненко
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Зарплати членів наглядової ради Ощадбанку сягнули мільйонних сум Новина оновлена 21 жовтня 2024, 14:39

До складу ради входять вісім осіб

Згідно з даними, оприлюдненими "Ощадбанком", члени наглядової ради державного фінансового гіганта отримали неабиякі зарплати у вересні. Розмір винагород коливається від 1,1 до 1,4 млн гривень.

Про це повідомляють "Українські новини". Найвищу винагороду отримав голова наглядової ради — його зарплата склала 1 424 600 гривень.

Інші члени ради також не залишилися без щедрої компенсації: двоє отримали по 1 095 900 гривень, один — 1 205 400 гривень, ще двоє — по 1 102 600 гривень, а останні два члени — 1 206 800 та 1 212 900 гривень відповідно.

До складу наглядової ради Ощадбанку входять вісім осіб, серед яких: Хуан Енріке Перес Калот, Юлія Пашко, Роза Тапанова, Олександр Роднянський, Володимир Лавренчук, Філіп Хізлі, Міхал Крупінський та Елізабет Нельсон.

Примітно, що "Ощадбанк" перебуває у державній власності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні активно обговорюють можливе перейменування "копійок" на "шаги". Національний банк України виступив з ініціативою змінити назву розмінної монети, аргументуючи це потребою відновити національні традиції. Попри неоднозначне сприйняття громадськістю, схоже, що зміни все ж відбудуться.

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#Ощадбанк #Новини Ощадбанк #Банк України