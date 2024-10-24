"Играются" цифрами. В Верховной Раде рассказали, как судьи и силовики выбивают себе более высокие зарплаты

Минфин свел в кучу все запросы на повышение зарплат чиновников вместо их корректировки

Вместо того, чтобы процесс начисления зарплат чиновников и государственных служащих сделать прозрачным, а расходы бюджета — оптимизированными, правоохранительные органы манипулируют специальным законодательством, выбивая себе у Кабмина все новые повышения зарплат. Одним из таковых является судебная система Украины.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

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Она пояснила, что в бюджетной программе 0501020 "Обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия" предусмотрено увеличение расходов на оплату труда на 1 млрд 351 миллион гривен. И еще по одной программе – дополнительно 215 млн гривен.

— То есть, в общем, у нас есть плюс 1,5 миллиарда. Почему? Обоснование таково: планируется ввести выплату премия судьям первой инстанции до 40% должностного оклада за каждый месяц. Это якобы необходимо, потому что из-за низкой зарплаты никто не хочет работать в местных судах.

Нина Южанина добавляет, что правоохранительные органы также пытаются привести заработные платы в соответствие со своими специальными законами. Эти выплаты подвязаны к прожиточному минимуму, установленному на первое число календарного года.

— И каждое ведомство "играется" цифрами, пытается вернуть свое, утраченное, как они считают. В целом увеличение расходов на оплату труда продвигается до 70 распорядителей средств, объяснением этому стало завершение реформы посредством внедрения грейдовой системы оплаты труда госслужащих. Ее задачей было упорядочение подхода к начислениям, он должен быть прозрачным, соответственно, были бы оптимизированы расходы, но получилось наоборот — мы видим запрос на их увеличение.

*Реформа системы оплаты труда госслужащих стартовала в 2020 году, она предусматривает внедрение классификации должностей, уменьшение количества слагаемых зарплаты, а на финальном этапе – построение системы грейдов, то есть зарплатных уровней. Он выше у тех, кто достигает на той же должности лучших результатов и чей вклад в деятельность учреждения или организации больше.

— В Минфине говорят, что им подали бюджетные запросы, они свели все в единый документ и передали дальше на рассмотрение. Но нужно вести разговор с распорядителями, корректировать при необходимости, искать пути уменьшения расходов, а не согласовывать все предложения, несмотря на условия войны. Но для этого, на мой взгляд, нет политической воли. В первую очередь, у премьер-министра, потому что он должен организовывать работу всех министерств, — подытожила Нина Южанина.

Ранее она рассказала "Телеграфу" , на сколько хотят поднять зарплату прокурорам.