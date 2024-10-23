Нардеп Шахов, який перебуває у розшуку, засвітився у футболці за ціною середньої зарплати українця

"Телеграф" показав, як він виглядає

Депутат Сергій Шахов який був оголошений у розшук через декларування недостовірної інформації та перебуває за межами України частенько зʼявляється у мережі. Останнього разу нардеп опублікував фото, де позує у дорогих брендових речах.

Відповідні знімки він розмістив в Інстаграм на честь дня кухаря. Шахов позував з приготованими хачапурі обійнявшись з сином.

"Міжнародний день кухаря та кулінара – чудове нагадування про довоєнне життя. Про затишні вихідні, коли частування від тата були звичними. Сьогодні ми робимо все, щоб наблизити перемогу і повернути в українські міста мир та спокій", — написав він.

Втім журналісти "Телеграфу" звернули увагу, що Шахов був одягнутий у футболку з двома білими лебедями відомого бренду Dolce & Gabbana, вартість якої більше 400 євро, лише одна така річ з гардероба нардепа вартує, як трохи менше середньої зарплатні українця.

Нагадаємо, що в Україні середня зарплата станом на 2024 рік складає 21500 грн.

На момент публікації Сергій Шахов не відповів на запитання "Телеграфу", яке стосувалось такого дорогого одягу у народного депутата, а також не отримали відповіді щодо того, де він наразі перебуває і чому не зʼявляється у Верховній Раді.

Сергій Шахов — що відомо

Народний депутат Верховної Ради 8 та 9 скликання.

З березня 2006 до жовтня 2010 року був депутатом Луганської обласної ради.

З грудня 2010 до 2011 року — член виконавчого комітету Стаханівської міської ради.

У 2013 році був оголошений МВС України у розшук в рамках відразу кількох кримінальних проваджень.

У 2014 році балотувався до Верховної Ради як самовисуванець за 106 мажоритарним округом.

З 2015 до 2016 року був депутатом Сєвєродонецької міської ради, обраний першим кандидатом від "Нашого Краю".

Був фігурантом антикорупційного розслідування щодо забудови заповідної зони у центрі Києва. Прогульник засідань Верховної Ради 8 скликання. 19 разів кнопкодавив у Верховній Раді.

У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як самовисуванець та член партії "Наш Край" за 114 округом. З 6 грудня 2019 року — член депутатської групи "Довіра", до того — позафракційний. Член Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

У 2021 році НАЗК виявило ознаки недостовірного декларування в діях Сергія Шахова на загальну суму 15,4 мільйона гривень. Його підозрюють у неправдивому декларуванні та вважають, що він не вписав у декларацію Інну Журбу, з якою спільно проживає і веде спільний побут.

У 2022 році НАБУ завершило розслідування щодо народного депутата Сергія Шахова. За даними НАБУ, Шахов записав на цивільну дружину і таким чином приховав купу майна на загальну суму майже 88 млн грн. Зокрема: два елітні будинки у котеджному містечку "Сонячна долина" загальною площею понад 2000 квадратів; 27 земельних ділянок загальною площею майже 115 гектарів — це як 13 Маріїнських парків; 13 квартир у Києві, 8 паркомісць, дачу, дві автівки, частки у низці компаній і доходи від продажу нерухомості. Цього ж року перед початком повномасштабної війни Шахов побився з директором сервісної компанії. Він влаштував конфлікт із директором зазначеного підприємства Андрієм Осовським через відключення його будинку від електрики, яке сталося через аварію.

У 2023 році Колегія суддів ВАКС постановила здійснити примусовий привід Шахова на судове засідання. Того ж року ВАКС оголосила у розшук Сергія Шахова у справі про недекларування майна на 88 млн грн.

У 2024 році "Телеграф" поспілкувався з лідером групи "Довіра" Олегом Кулінічем. Журналістка видання питала про Сергія Шахова. Він тоді розповів. що депутат перебував на лікуванні за кордоном у Киргизстані.