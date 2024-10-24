В Україні залишилося всього 24 шахти зі 145, але вугілля поки що вистачає

Були також зруйновані або захоплені практично всі потужності зі збагачення вугілля

На кінець жовтня 2024 року на території, що підконтрольна Україні залишилося 24 шахти зі 145, що існували у 2014 році. Серед них і 6 шахт на українській території Донецької області.

Такі дані в інтерв'ю виданню "Телеграф" навів голова Незалежної профспілки гірників України (НПГУ), народний депутат України Михайло Волинець. Повну версію статті чекайте днями на нашому сайті.

Він повідомив, що з початку широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року російські війська зруйнували або захопили 22 шахти з 49, що залишалися на території підконтрольної Україні, у тому числі не менше двох шахт, які видобували вугілля подвійного призначення марки ГЖО, яке використовувалося для коксування.

"Під час бойових дій були також зруйновані або захоплені практично всі потужності зі збагачення вугілля", – додав Волинець.

На території, що підконтрольна Україні залишилося лише 2 збагачувальні фабрики – одна у Павлограді (Дніпропетровська обл.) інша у Червонограді (Львівська обл.).

За словами нардепа, наразі видобуток вугілля ведеться на шахтах ДТЕК "Павлоградвугілля", шахті "Білицька", на шахті Покровська, що входить до структури компанії "Метінвест", а також на шахтах державних об'єднань Добропіллявугілля, Львіввугілля та Волиньвугілля. Коксівне вугілля, що використовується в металургії, добувають, крім шахти Покровська, також на деяких шахтах ДТЕК "Павлоградвугілля", на шахті "Білицька" та на деяких шахтах ГО "Добропіллявугілля".

"Наприклад, гірники шахти Покровська, попри близькість фронту, 22 жовтня 2024 року видали на-гора 15450 тонн гірничої маси зольністю 44%", — розповів голова НПГУ.

Волинець повідомив, що на початок жовтня 2024 року на складах ТЕС та вугледобувних підприємств накопичено достатні запаси вугілля, тому більшість українських шахт переведено на роботу 5 днів на тиждень.

"Після того, як росіяни ракетними ударами зруйнували енергоблоки теплових електростанцій навесні цього року, споживання вугілля скоротилося. Нинішніх обсягів видобутку на шахтах вистачило для накопичення на складах достатнього запасів енергетичного вугілля", — пояснив нардеп.

Однак, у тому числі через це (скорочення часу роботи шахт) сформувалася заборгованість із зарплати шахтарям у розмірі близько 2 млрд грн, додав голова НПГУ.

На початок 2014 року в Україні було 145 вугільних шахт. З них 135 вели видобуток вугілля. Інші були у стані реструктуризації, передачі під закриття чи не видобували вугілля. На початок 2022 року на території, що підконтрольна Україні залишалося 49 шахт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, якими були шахти Соледара. У ході вторгнення в Україну росіяни зруйнували безліч населених пунктів, а з ними й їхні пам’ятки. Шахти були одними з них.