Україна втратить половину виробництва сталі через захоплення Покровська

У Покровську знаходиться єдина шахта, де добувають коксівне вугілля.

Україна може вдвічі скоротити виробництво сталі, якщо Росія захопить Покровськ Донецької області. І тут може виникнути дефіцит вугілля, який буде необхідний роботи відповідних підприємств.

Про це сьогодні під час форуму "Економічної правди" повідомив президент Об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков. За його словами, за два роки повномасштабного вторгнення Росії обсяги виробництва сталі в Україні становили від 6 до 8 млн тонн на рік.

Каленков зазначив, що на підконтрольній Україні території ще залишаються ресурси, необхідні для досягнення рівня виробництва сталі в 12 млн тонн рік. Однак якщо російські війська захоплять Покровськ, то ці показники знизяться до 2-3 млн тонн на рік.

Покровськ важливий для України тим, що в ньому залишилася єдина на підконтрольній території шахта, де добувають коксівне вугілля, необхідне для підтримки роботи сталеливарних підприємств. У разі захоплення росіянами Україні загрожує серйозний дефіцит цього вугілля і це вдарить не лише по фронту, а й по тилу.

"За два роки ми плавили 6 — 6,5 млн тонн сталі, у цьому році можемо вийти на показники 7,5 млн тонн. У разі втрати Покровська це буде 2 — 3 млн тонн", — заявив Каленков.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська досягли околиць Вугледару в Донецькій області. Але навіть потенційне захоплення міста не зможе дати росіянам оперативну перевагу для подальшого наступу на заході регіону.