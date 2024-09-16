Росіяни зруйнували основну вежу шахти "Південнодонбаська-3": фото та карта

Шахта — основний укріпрайон, на якому тримають оборону ЗСУ

Росіяни, які активно тиснуть по лінії фронту на Донеччині, зруйнували вежу шахти "Південнодонбаська-3 імені Сургая". Відповідні кадри вже просочились у мережу.

Їх публікують російські телеграм-канали. Зауважимо, шахта, вежу якої зруйнували військові РФ розташована між населеними пунктами Водяне та Богоявленка.

Це підприємство припинило роботу на початку широкомасштабного вторгнення через обстріли. Після захоплення російською армією села Водяне, що знаходиться на північний схід від Вугледара, ця шахта стала основним укріпрайоном, на якому тримають оборону воїни ЗСУ.

Підрив вежі росіянами

Підрив вежі росіянами

Шахта на мапі

На цій позиції захисники України боронять ключовий логістичний маршрут, по якому йде постачання БК та провізії в Вугледар, а саме дорогу, яка знаходить за 4 км від шахти. На карті DeepState позначено, що вже половина шахти знаходиться під контролем росіян.

Відстань від лінії бойових дій до ключового логістичного маршруту на мапі Deep State

Якщо ця позиція буде втрачена, армія Росії зможе перерізати єдиний шлях постачання ЗСУ в Вугледарі. Це значно погіршить ситуацію в місті, та можливо призведе до того, що Сили Оборони будуть зсушені залишили свої позиції.

Раніше "Телеграф" писав, що на Донеччині у Покровську було остаточно зруйновано шляхопровід "Східний". Росіяни завдавали кілька ударів, внаслідок яких Горбатий міст впав на залізничні колії.