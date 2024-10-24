В Украине осталось всего 24 шахты из 145, но угля пока хватает

Были также разрушены или захвачены практически все мощности по обогащению угля

К концу октября 2024 года на территории, подконтрольной Украине осталось 24 шахты из 145, существовавших в 2014 году. В их числе и 6 шахт на украинской территории Донецкой области.

Такие данные в интервью изданию "Телеграф" привел глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ), народный депутат Украины Михаил Волынец. Полную версию статьи ждите на днях на нашем сайте.

Он сообщил, что с начала широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года российские войска разрушили или захватили 22 шахты из 49, остававшихся на территории подконтрольной Украине, в том числе не менее двух шахт, добывавших уголь двойного назначения марки ГЖО, который использовался для коксования.

"Во время боевых действий были также разрушены или захвачены практически все мощности по обогащению угля", – добавил Волынец.

На территории, подконтрольной Украине осталось только 4 обогатительные фабрики – одна в Павлограде (Днепропетровская обл.), другая в Червонограде (Львовская обл.).

По словам нардепа, добыча угля ведется на шахтах ДТЭК "Павлоградуголь", шахте "Белозерская", на шахте Покровска, входящей в структуру компании "Метинвест", а также на шахтах государственных объединений Добропольеуголь, Львовуголь и Волыньуголь. Коксующиеся угли, используемые в металлургии, добывают, кроме шахты Покровска, также на некоторых шахтах ДТЭК "Павлоградуголь", на шахте "Белозерская" и на некоторых шахтах ОО "Добропольеуголь".

"Например, горняки шахты Покровска, несмотря на близость фронта, 22 октября 2024 выдали на-гора 15450 тонн горной массы зольностью 44%", — рассказал глава НПГУ.

Волынец сообщил, что на начало октября 2024 года на складах ТЭС и угледобывающих предприятий накоплены достаточные запасы угля, поэтому большинство украинских шахт переведены на работу 5 дней в неделю.

"После того как россияне ракетными ударами разрушили энергоблоки тепловых электростанций весной этого года, потребление угля сократилось. Нынешних объемов добычи на шахтах хватило для накопления на складах достаточного запаса энергетического угля", — пояснил нардеп.

Однако, в том числе из-за этого (сокращения времени работы шахт) сформировалась задолженность по зарплате шахтерам в размере около 2 млрд грн, добавил глава НПГУ.

К началу 2014 года в Украине было 145 угольных шахт. Из них 135 вели добычу угля. Остальные были в состоянии реструктуризации, передачи под закрытие или не добывали уголь. На начало 2022 года на территории подконтрольной Украине оставалось 49 шахт.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какими были шахты Соледара. В ходе вторжения в Украину россияне разрушили множество населённых пунктов, а с ними и их достопримечательности. Шахты были одними из них.