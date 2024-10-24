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Не цього року: в Bayraktar повідомили, коли добудують свій завод в Україні

Автор
Андрій Мулько
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Автор
Bayraktar TB2
Bayraktar TB2. Фото Колаж "Телеграфу"

Будівництво анонсували ще до повномасштабно вторгнення РФ

Турецька компанія Baykar планує наступного року завершити будівництво заводу з випуску безпілотників в Україні. Це має статись у серпні 2025 року.

Про це повідомив генеральний директор компанії Халук Байрактар, пише Reuters. Очікується, що завод буде виробляти безпілотники моделей TB2 або його варіант TB3 з більшою вантажопідйомністю.

"Ми завершили будівництво на 80%, і машини замовляються. Дата виробництва буде визначена ходом війни, але об’єкт буде готовий у серпні 2025 року", – сказав Байрактар.

Як відомо, безпілотники Baykar турецького виробництва набули популярності у всьому світі після того, як українські військові використовували їх проти російських військ, а також у кампаніях в Азербайджані та Північній Африці. Компанія стала одним із найбільш плідних експортерів безпілотників у всьому світі, продаючи свої легкі дрони TB2 і важкі Akinci до 35 країн.

Нагадаємо, у 2023 році Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотників під Києвом. Очікується, що на ньому працюватимуть близько 500 осіб, які там збиратиму добре відомі українцям дрони Bayraktar TB2 або нову версію TB3.

Теги:
#Завод #БПЛА #Baykar